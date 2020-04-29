快訊

從少女租到當阿嬤 保險箱有啥「一生相守」的魔力

大病初癒再獲好消息！英相強生未婚妻生了 母子均安

難以突破的超薄高牆 伯爵2mm客訂腕表 專攻頂級客

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
伯爵精選彩色藍寶石與黑色蛋白石，帶來一只Limelight系列高級珠寶腕表。圖 / PIAGET提供。
伯爵精選彩色藍寶石與黑色蛋白石，帶來一只Limelight系列高級珠寶腕表。圖 / PIAGET提供。

身為歷峰集團（Richemont）重點品牌之一，伯爵（PIAGET）今日發表了2020年鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）的年度新品。藍色原本就是伯爵的重點顏色，加上色彩專家Pantone將藍色定調為2020年度色彩，伯爵遂在Limelight Gala系列中以宮廷式雕刻表面假以大明火琺瑯、漸層藍寶石的漸變鋒芒，以及人工處理的砂金石，三種不同的藍色光彩，或美艷、或冷凝，演示關於藍色氣質的種種可能。

女表系列的Possession則在設計上小改款，2019年時曾設計成內圈固定、外圈可以轉動的雙圈形式，2020年Possession系列新品則以三圈鑲鑽的設計，為火光耀眼再升級；屬日常正裝表款的男表Polo S則在表面成色下功夫，特殊調製的孔雀綠，在不同角度折射時，映射出流轉於藍綠之間的奇妙金屬光芒，同時指針、表面小時刻度都PVD上玫瑰金處理，展現翩翩風度。

另外曾經發表的概念超薄Concept Watch今年依然無法量產，但一年可接受客訂三只，從表面、表橋、指針、表帶、螺絲，有大量客製化選項，最多可變化出上萬種組合。由於一年僅可製造三只，單價約1,230萬元，無論在變化性、產量上，幾乎都不可能撞表，因而成為今年伯爵主攻頂級客群的殺手級大腕。

先前曾問世的Altiplano概念表，2020年雖無法大量量產，但有一年三只的客訂產能，全表僅2mm的超薄尺寸，是難以突破的技術高牆，單只1,230萬。圖 / PIAGET提供。
先前曾問世的Altiplano概念表，2020年雖無法大量量產，但有一年三只的客訂產能，全表僅2mm的超薄尺寸，是難以突破的技術高牆，單只1,230萬。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列鑽表，18K白金，34毫米，石英機芯，櫻花粉珍珠母貝表面，64萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列鑽表，18K白金，34毫米，石英機芯，櫻花粉珍珠母貝表面，64萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Polo系列自動上鍊腕表，精鋼，42毫米，自動上鍊機芯，孔雀綠色漸變表面，39萬6,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Polo系列自動上鍊腕表，精鋼，42毫米，自動上鍊機芯，孔雀綠色漸變表面，39萬6,000元。圖 / PIAGET提供。

品牌

延伸閱讀

《夫婦的世界》正宮、小三撞飾品！靠顏色看出誰更霸氣

百年靈復古衝浪重返1957 Navitimer首推女款專業且柔美

2020新表 / 萬寶龍世界時區質感大升級 24H自動腕表訴諸慢哲學

江詩丹頓年度新品 大複雜收藏賞玩 正裝款平日配戴 一應俱全

相關新聞

疫情拖累業績告急 京站祭出「有驚無險保庇券」

受到新冠肺炎影響，百貨面臨衝擊，位於台北車站商圈的京站，受到人潮銳減的影響，4月業績告急，計畫在5/1連假期間推出史上最...

日本飯店評比冠軍！「加賀屋」因疫情「無限期停業」

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，各大產業皆受到影響。其中住宿、餐飲等行業，更是首當其衝。已經連續多年獲選日本飯...

寶貝球變身手腕包！LeSportsac寶可夢系列超可愛登場

近幾年陪伴許多人長大的卡通都成為時尚設計師的靈感來源，《精靈寶可夢Pokémon》也是其中之一。最近美國輕量配件包包品牌...

難以突破的超薄高牆 伯爵2mm客訂腕表 專攻頂級客

身為歷峰集團（Richemont）重點品牌之一，伯爵（PIAGET）今日發表了2020年鐘表與奇蹟展（Watches &...

《夫婦的世界》正宮、小三撞飾品！靠顏色看出誰更霸氣

大勢韓劇《夫妻的世界》持續成為討論話題，劇情目前來到原本是小三的呂多景（韓素希飾），已經成功打敗正宮池善雨（金喜愛飾），...

線上逛淡水老街 免出門即享排隊美食、飯店美饌

新冠肺炎疫情衝擊，各大觀光風景區人潮銳減，每到假日遊客如織的淡水商圈，人潮也剩下不到一半。淡水「將捷金鬱金香酒店」特別與...

連續4天0確診太棒！7-11「Cheers EX氣泡水500ml限時第2瓶0元」

今天（4月29日）中央流行疫情指揮中心宣布連續4天零確診的好消息，大批網友直呼「台灣真棒」！7-ELEVEN宣布今日下午...

全聯集點換miffy椅墊實品讓她又怒又笑 網友：是隱藏版！

全聯福利中心是民眾購物的好場所，不時會推出優惠好物或是聯名集點活動，總是能受到消費者的喜愛，4月24日起推出換購卡通人物「 miffy 居家生活商品」活動，共有8款用品，有網友拿到了其中一款「三用暖心疊疊墊」，開箱時發現怪怪的，仔細看後才驚覺「眼睛和嘴巴顛倒了」，讓她自嘲經歷了心靈創傷五階段，有網友也笑說「這是隱藏版啦！」

百年靈復古衝浪重返1957 Navitimer首推女款專業且柔美

繼先前在網路由總裁宣布2020新品與策略後，百年靈今日發表2020新品預覽，包含Chronomat、Superocean...

韓國老字號「熊津米漿飲、青梅飲」變冰棒！7-11 5/4起獨家開賣

雖然尚未進入炎夏，但超商新冰早已超前部署，7－ELEVEN自3月以來推出超過10款國際獨家冰品，5月4日起將與韓國連線，...

萬寶龍世界時區質感大升級 24H自動腕表訴諸慢哲學

皮具起家、2010年專攻高級鐘表的萬寶龍（Montblanc）今日發表了2020年新品預覽。1858系列、傳承系列與明星...

「手」護抗疫醫護！RéVive免費手部SPA、雅頓捐護手霜

近期雖然台灣新冠肺炎的疫情趨緩，截至4月28日已經連續3天0確診，但依然不鬆懈的第一線醫護人員，無時無刻的替我們守護著健...

熱門新聞

全聯「隱藏版便當」意外曝光 網驚：看起來好高級！

米其林1星餐廳「莆田」基隆店熄燈 王品證實：長遠考量

情投意合男友婚前坦承負債500萬 女子：我有錢也不會拿出來

口罩防疫100天 聽聽這些人買口罩的心酸

口罩產量暴增卻沒人排隊？ 網點出關鍵：有效分流

防疫100天／改騎機車、開車 疫情結束恐怕「回不去了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。