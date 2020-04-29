難以突破的超薄高牆 伯爵2mm客訂腕表 專攻頂級客

身為歷峰集團（Richemont）重點品牌之一，伯爵（PIAGET）今日發表了2020年鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）的年度新品。藍色原本就是伯爵的重點顏色，加上色彩專家Pantone將藍色定調為2020年度色彩，伯爵遂在Limelight Gala系列中以宮廷式雕刻表面假以大明火琺瑯、漸層藍寶石的漸變鋒芒，以及人工處理的砂金石，三種不同的藍色光彩，或美艷、或冷凝，演示關於藍色氣質的種種可能。

女表系列的Possession則在設計上小改款，2019年時曾設計成內圈固定、外圈可以轉動的雙圈形式，2020年Possession系列新品則以三圈鑲鑽的設計，為火光耀眼再升級；屬日常正裝表款的男表Polo S則在表面成色下功夫，特殊調製的孔雀綠，在不同角度折射時，映射出流轉於藍綠之間的奇妙金屬光芒，同時指針、表面小時刻度都PVD上玫瑰金處理，展現翩翩風度。