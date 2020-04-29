《夫婦的世界》正宮、小三撞飾品！靠顏色看出誰更霸氣

大勢韓劇《夫妻的世界》持續成為討論話題，劇情目前來到原本是小三的呂多景（韓素希飾），已經成功打敗正宮池善雨（金喜愛飾），正式扶正，不過雙方依舊你來我往，特別是老公李泰伍的行徑。在劇中，正宮與小三的穿搭，也成為網友們討論的焦點，之前多能看到正宮金喜愛以頂級精品打造霸氣正宮形象，如香奈兒、愛馬仕等上身，小三韓素希雖然是富二代，卻穿著比較簡單，飾品也多配戴韓系品牌。不過最近正宮與小三，配戴的飾品居然「撞牌」了，都戴上施華洛世奇的飾品，只是有個小區別，就能看出正宮、小三的不同。

之前當小三韓素希以李泰伍第二任妻子的身分，回到高山市舉辦盛大回歸派對時，她穿上粉色洋裝，耳朵就是配戴施華洛世奇SWAROVSKI的INFINITY穿孔耳環，銀色無限符號鑲嵌水晶，呈現出華麗感。

正宮金喜愛則是在與院長私下見面時，一身黑的裝扮，配戴施華洛世奇VITTORE穿孔耳環、CRYSTAL FROST腕表，以金色系為主的耳環，以及閃亮的腕表，展現出正宮的霸氣感，另一幕穿著醫生袍時，則是配戴BOTANICAL Y形項鍊、BOTANICAL FLOWER穿孔耳環，也都是以金色系為主的飾品。