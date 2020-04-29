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《夫婦的世界》正宮、小三撞飾品！靠顏色看出誰更霸氣

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
《夫婦的世界》中，小三與正宮的飾品撞牌了。圖／摘自IG
《夫婦的世界》中，小三與正宮的飾品撞牌了。圖／摘自IG

大勢韓劇《夫妻的世界》持續成為討論話題，劇情目前來到原本是小三的呂多景（韓素希飾），已經成功打敗正宮池善雨（金喜愛飾），正式扶正，不過雙方依舊你來我往，特別是老公李泰伍的行徑。在劇中，正宮與小三的穿搭，也成為網友們討論的焦點，之前多能看到正宮金喜愛以頂級精品打造霸氣正宮形象，如香奈兒、愛馬仕等上身，小三韓素希雖然是富二代，卻穿著比較簡單，飾品也多配戴韓系品牌。不過最近正宮與小三，配戴的飾品居然「撞牌」了，都戴上施華洛世奇的飾品，只是有個小區別，就能看出正宮、小三的不同。

之前當小三韓素希以李泰伍第二任妻子的身分，回到高山市舉辦盛大回歸派對時，她穿上粉色洋裝，耳朵就是配戴施華洛世奇SWAROVSKI的INFINITY穿孔耳環，銀色無限符號鑲嵌水晶，呈現出華麗感。

正宮金喜愛則是在與院長私下見面時，一身黑的裝扮，配戴施華洛世奇VITTORE穿孔耳環、CRYSTAL FROST腕表，以金色系為主的耳環，以及閃亮的腕表，展現出正宮的霸氣感，另一幕穿著醫生袍時，則是配戴BOTANICAL Y形項鍊、BOTANICAL FLOWER穿孔耳環，也都是以金色系為主的飾品。

由此可發現，小三用銀色、正宮用金色，金色飾品還是最能展現出女性的霸氣與氣勢感，銀色飾品則是凸顯出女性的溫柔一面，用飾品來為角色塑造清晰的性格。

金喜愛配戴施華洛世奇BOTANICAL FLOWER穿孔耳環3,990元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇BOTANICAL FLOWER穿孔耳環3,990元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇VITTORE穿孔耳環3,490元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇VITTORE穿孔耳環3,490元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇CRYSTAL FROST腕表14,990元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇CRYSTAL FROST腕表14,990元。圖／摘自IG
韓素希配戴施華洛世奇INFINITY穿孔耳環4,490元。圖／摘自IG
韓素希配戴施華洛世奇INFINITY穿孔耳環4,490元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇BOTANICAL Y形項鍊5,990元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇BOTANICAL Y形項鍊5,990元。圖／摘自IG
韓素希（右）配戴施華洛世奇INFINITY穿孔耳環4,490元。圖／摘自IG
韓素希（右）配戴施華洛世奇INFINITY穿孔耳環4,490元。圖／摘自IG
施華洛世奇INFINITY穿孔耳環4,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇INFINITY穿孔耳環4,490元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇BOTANICAL Y形項鍊5,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇BOTANICAL Y形項鍊5,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇CRYSTAL FROST腕表14,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇CRYSTAL FROST腕表14,990元。圖／施華洛世奇提供
金喜愛配戴施華洛世奇BOTANICAL Y形項鍊5,990元、BOTANICAL FLOWER穿孔耳環3,990元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇BOTANICAL Y形項鍊5,990元、BOTANICAL FLOWER穿孔耳環3,990元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇CRYSTAL FROST腕表14,990元。圖／摘自IG
金喜愛配戴施華洛世奇CRYSTAL FROST腕表14,990元。圖／摘自IG

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