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線上逛淡水老街 免出門即享排隊美食、飯店美饌

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
淡水「將捷金鬱金香酒店」與在地美食商家合作，於官網購物區推出河畔餐廳料理、在地農特產。記者吳亮賢 / 攝影
淡水「將捷金鬱金香酒店」與在地美食商家合作，於官網購物區推出河畔餐廳料理、在地農特產。記者吳亮賢 / 攝影

新冠肺炎疫情衝擊，各大觀光風景區人潮銳減，每到假日遊客如織的淡水商圈，人潮也剩下不到一半。淡水「將捷金鬱金香酒店」特別與在地美食商家合作，於官網購物區推出河畔餐廳料理、在地農特產，讓消費者在家就能享受排隊美食，飯店料理也能輕鬆上桌。

知名伴手禮店「阿婆鐵蛋」創辦人楊阿婆指出，以往一天可賣出上萬塊的營業額，受到疫情衝擊，觀光客銳減，如今只剩2成；源味本舖古早味蛋糕老闆翁嘉聲也說，業績至少掉了5成，「國外觀光客不是減少而已，幾乎是零」。

去年9月開幕的淡水「滬尾藝文休閒園區」，結合休閒、藝文、生活、餐飲，但受疫情影響，園區內「將捷金鬱金香酒店」來客量也減少許多，為此業者與在地美食商家合作，於官網購物區推出母親節佳餚、河畔餐廳料理、在地農特產，只要上網下單訂購，在家就能享受排隊美食。

業者表示，線上購物淡水排隊美食專區裡，直接可選購阿婆鐵蛋、和正農作、源味本舖、元記小舖商家的眾多明星商品，另因應母親節到來，也推出「母親節外帶佳餚套餐」，五品項十人份，期間限定優惠價1900元；同時河畔餐廳精選5道料理，不論特別節日或日常用餐，只要上網訂購，防疫在家也享受飯店級美味。

業者說，除了美食佳餚線上購，超值住宿券、餐飲券、假期券也將於5月1日起在官網購物平台限量開賣，標準客房住宿券含兩客早餐，6月底前平日入住升等河景客房、假日不加價，優惠價只要3600元，販售時間至5月31日止，使用期限至10月31日。

線上購物淡水排隊美食專區裡，可選購阿婆鐵蛋、和正農作、源味本舖、元記小舖商家的眾多明星商品。記者吳亮賢 / 攝影
線上購物淡水排隊美食專區裡，可選購阿婆鐵蛋、和正農作、源味本舖、元記小舖商家的眾多明星商品。記者吳亮賢 / 攝影

淡水 疫情

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