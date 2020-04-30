有藝種生活 聯合數位文創粉絲團小編線上帶你玩
藝文產業受到疫情衝擊，業者紛紛思考如何開創更多元的模式，帶給消費者不一樣的體驗。聯合數位文創甫閉展的「圖坦卡門-法老的黃金寶藏特展」受到極大好評，富教育性的古埃及文物，每一個展件背後都有寓意深長的故事。
主辦單位為了留下這些故事，特別邀請文史工作者「謝哲青」錄製一分鐘線上逛展精華影音，四月中起每週五中午於「udn x 瘋活動」網站曝光，利用一分鐘時間，帶大家重溫特展現場。
聯合數位文創李佳諭營運長表示：以往我們致力帶給大家最好的實體展覽，重點放在現場體驗。但現在我們也做好準備，把線下體驗串連到線上，未來更希望可以延伸IP或是商品發展。
除此之外，「udn x 瘋活動」小編群們，也特別策劃了「有藝種生活」特企，分別有瘋展覽、瘋體驗、瘋藝文、瘋生活四種不同單元，除了分享千奇百種的特展資訊，並透過親身體驗、親自探討，分享給大家最真實想法，讓生活更有藝思。
請上臉書搜尋「udn x 瘋活動」讓小編帶領大家進入多采多姿的藝想世界。
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