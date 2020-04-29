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疫情拖累業績告急 京站祭出「有驚無險保庇券」

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
微兜花漾媽咪四人套餐。圖／京站時尚廣場提供
微兜花漾媽咪四人套餐。圖／京站時尚廣場提供

受到新冠肺炎影響，百貨面臨衝擊，位於台北車站商圈的京站，受到人潮銳減的影響，4月業績告急，計畫在5/1連假期間推出史上最強優惠，希望業績能夠止跌回升。

京站今年第一季表現還算穩定，但4月開始業績就掉了3成多、來客數則縮減4成多，相較於有周邊住戶客層的小碧潭店，京站台北店則是因為位在交通要衝，在民眾減少搭乘大眾交通工具後有明顯影響，尤其是餐飲更是重災區，整體業績掉了4成多，都讓業者叫苦連天。

就連身經百戰的京站時尚廣場總經理柯愫吟，也直呼從沒看過這種情況。她表示這次和SARS相比影響全球範圍更嚴重，像新冠肺炎這樣的影響力過去可說沒有前例，也因此實在很難預測接下來消費者的消費行為，到底是會轉移消費到下半年還是直接萎縮。

疫情導致生意蕭條，店家就只能力求變化，希望能在困境中找到出口。柯愫吟表示，包括饗食天堂及晶湯匙等本來不做外帶生意的餐廳都加入外帶行列，希望創造更多商機；近期的外送表現也較同期多出一倍，都是店家在疫情期間的求生術展現。

柯愫吟說，業績不好還是要加強促銷籌碼，京站推出史無前例的「有驚無險保庇券」，5/1至5/10期間Q卡友凡單筆消費1277元扣Q點一點，即可現抵200元，搭配母親節檔期原有的買千送百及消費滿2000元即抽TOYOTA Corolla Altis，另外還有KYMCO NICE 100EV機車、加賀屋高級住宿券等26組獎項，希望早日度過這段黑暗期。

此外，因受疫情影響，今年許多顧客多選擇在家用餐慶祝母親節，京站特別推出「愛家2099元」外帶套餐，主要的餐廳有網美名店「微兜」花漾媽咪四人套餐，共八道餐點，包含湯品、前菜、沙拉、義大利麵、披薩、71號西班牙海鮮燉飯及超人氣瓦帕。

人氣美式餐廳「N.Y.Bagels」的NYBC餐桌推薦，共4道主餐及飲料點心，主餐有西班牙蒜味海鮮義大利麵、炭烤沙朗牛排早午餐、NY炸雞漢堡與漢普敦燻鮭魚三明治。日式料理名店「大戶屋」的四人套餐，有炭烤牛排定食、韓式泡菜鍋、私房滑蛋香酥雞排鍋還有店內招牌餐炭烤花魚定食。外帶「愛家2099元」套餐再使用有驚無險保庇券，就能以不到2000元的超值優惠價將百貨餐廳美食帶回家。

京站時尚廣場母親節檔期即日起至5/10(日)提供超低門檻優惠，化妝品、內衣、香氛當日累計滿2,000元送200元抵用券；全館當日累計消費滿4,000元，送200元抵用券。記者陳威任／攝影
京站時尚廣場母親節檔期即日起至5/10(日)提供超低門檻優惠，化妝品、內衣、香氛當日累計滿2,000元送200元抵用券；全館當日累計消費滿4,000元，送200元抵用券。記者陳威任／攝影

義大利 新冠肺炎 疫情

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