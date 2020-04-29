日本飯店評比冠軍！「加賀屋」因疫情「無限期停業」

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，各大產業皆受到影響。其中住宿、餐飲等行業，更是首當其衝。已經連續多年獲選日本飯店百選冠軍的「加賀屋」，近期也宣佈旗下的加賀屋、加賀屋別邸松乃碧等飯店，自本週起全面停業，重新開幕時間尚待公佈。

加賀屋創業於1906年，以「真心款待」的服務精神而著稱，一直都被視為日本代表性的溫泉旅館。「加賀屋」所處的和倉溫泉，也已經有約1,200年的歷史，為日本名泉之一。在東京旅行新聞新社所主辦的「職人嚴選日本旅館．飯店100選」評選中，加賀屋一直都是榜單常勝軍，在今年初所公佈的第45屆名單中，加賀屋也再次奪下綜合評比冠軍，成功3連霸。

和倉加賀屋近期於官網公佈，政府已經發布緊急情況聲明，並基於石川縣已經發生群聚感染的事件，因此旗下的加賀屋、加賀屋別邸松乃碧、あえの風、虹と海、金沢茶屋等品牌，自4月27日起全面停業，並會再行公佈開業日期。而位於台灣的日勝生加賀屋則表示，雖然疫情對業績有所影響，但沒有停業計畫。

除了加賀屋集團暫時停業之外，旗下擁有近40間飯店的WBF酒店集團，以及擁有26間膠囊旅館的First Cabin集團，則於近日陸續申請破產，顯示出新冠肺炎對於日本飯店業嚴重傷害。