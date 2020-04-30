頭皮和臉皮保養誰重要？九成人都想錯了

「我明明已經每天洗頭，為什麼頭髮還是油膩膩？」「花大錢買肌膚緊實產品擦臉上，為什麼皮膚還是鬆鬆垮垮？」許多人都有類似困擾，卻總得不到正確解方。美絲得專業頭皮養護中心表示，其實頭皮和臉皮是同一張皮，做好「頭皮養護」，難題就可能迎刃而解。

頭皮和臉皮保養一樣重要美絲得大中華區品牌總代表暨中惠瑞安健康管理CEO劉綺梅表示，過往消費者多關注面子，把心力放在臉皮保養上，但卻忽略頭皮和臉皮都是同一張皮，頭皮老化速度甚至比臉皮來得更快，而老化的頭皮可能導致面部肌膚鬆垮，若再加上清潔不當，容易引起毛囊發炎或其他頭皮問題，嚴重甚至可能引起大量掉髮。

美絲得WT Methode是韓國品牌，獲頒韓國最佳掉髮管理企業獎章，在韓國擁有上百家分店，頭皮管理師皆須取得韓國頭皮管理師考試認證，2020年春季進駐台灣開設首家店，預計夏季導入該品牌於上海中心J酒店、上海萬達瑞華酒店、上海華亭賓館及北京崑崙飯店，引起網路討論風潮。頭皮養護在韓國是普遍概念，如今這個概念也在台灣漸漸風行。

2010以來，韓國WT Methode 每年獲得由韓國毛髮管理學協會頒贈的掉髮管理最佳企業獎項，服務品質獲得許多肯定。 圖／美絲得 提供

WT Methode Ｗ不定期與學術單位或機關行號合作舉辦研討會，為韓國首家提出白髮改善方法的企業。 圖／美絲得 提供

每個人適合的頭皮養護都不一樣什麼樣的人需要頭皮養護？有人認為自己頭皮很健康，直到發現浴室排水蓋裡佈滿掉落的頭髮、髮量也變少，此時頭皮環境不佳的狀況可能已經發生很長一陣子了；對於有頭皮屑困擾的人，可能購買抗頭皮屑洗髮精來清潔頭皮，卻發現只要停用，頭皮屑又回來了，這類頭皮屑問題可能是頭皮堆積氧化的皮脂沒有清潔乾淨，給予像是皮屑芽孢菌合適的生長環境，這時就可考慮到專業頭皮養護中心做深層清潔。

其實每個人都需要頭皮養護，包括洗頭也是頭皮養護的一環，只是每個人適合的養護方式與產品不一定相同。頭皮養護短期最明顯的差異是清潔的效果，清除多數老廢堆積的角質與皮脂；長期則讓頭皮維持健康的狀態，減少許多頭皮與頭髮相關問題產生的機會。

以精密的檢測儀與搭配電腦軟體分析頭皮狀態，客製化個人專屬的養護服務，養護前後差異可說是相當大。 圖／美絲得 提供

WT Methode 錄製韓國 KBS 電視台 2019.08.05 "餘裕滿滿"節目，該節目於WT Methode 韓國江南店拍攝，與觀眾朋友分享頭皮養護真實體驗。 圖／美絲得 提供

為何頭皮出現問題頭皮出現問題，甚至有顧客苦惱地說「老公說我頭很臭，要我天天一定要洗頭。」其實頭皮困擾與生活習慣、壓力和身體狀況息息相關；民眾上門諮詢的前三大問題分別是掉髮、頭皮屑、油性困擾，美絲得頭皮管理師會先了解民眾身體情況、睡眠品質、生活習慣後，再透過專業儀器檢測頭皮現狀，協助民眾找出頭皮問題最佳解決方式。

許多人好奇，頭皮養護一定要請人幫忙嗎？能否在家自己做？

其實在家裡洗頭與使用保養品都是頭皮養護，但多數人即便認真洗頭，毛孔周遭仍會發現許多堆積的老廢角質，一段時間後就無法輕易自行清除，就像是天天刷牙的人也可能有牙結石，但牙結石不易清除的道理一樣，所以，任何人都可以考慮定期做專業頭皮養護。

作息正常 適度清潔 多愛頭皮一點劉綺梅建議，頭皮狀況要穩定，其實最終仍和生活作息、是否有正確清潔習慣息息相關，頭皮和臉皮是同一張皮，頭皮沒照顧好，臉皮狀態也會受到影響，民眾關心「頭皮｣多一點，整個人氣色和生活品質也會跟著提升，笑容就可以多一點。