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獨／談過三段感情仍渴婚 陳德容誓死不交圈內人

頭皮和臉皮保養誰重要？九成人都想錯了

撰文 / 王祥非

「我明明已經每天洗頭，為什麼頭髮還是油膩膩？」「花大錢買肌膚緊實產品擦臉上，為什麼皮膚還是鬆鬆垮垮？」許多人都有類似困擾，卻總得不到正確解方。美絲得專業頭皮養護中心表示，其實頭皮和臉皮是同一張皮，做好「頭皮養護」，難題就可能迎刃而解。

頭皮和臉皮保養一樣重要
美絲得大中華區品牌總代表暨中惠瑞安健康管理CEO劉綺梅表示，過往消費者多關注面子，把心力放在臉皮保養上，但卻忽略頭皮和臉皮都是同一張皮，頭皮老化速度甚至比臉皮來得更快，而老化的頭皮可能導致面部肌膚鬆垮，若再加上清潔不當，容易引起毛囊發炎或其他頭皮問題，嚴重甚至可能引起大量掉髮。

美絲得WT Methode是韓國品牌，獲頒韓國最佳掉髮管理企業獎章，在韓國擁有上百家分店，頭皮管理師皆須取得韓國頭皮管理師考試認證，2020年春季進駐台灣開設首家店，預計夏季導入該品牌於上海中心J酒店、上海萬達瑞華酒店、上海華亭賓館及北京崑崙飯店，引起網路討論風潮。頭皮養護在韓國是普遍概念，如今這個概念也在台灣漸漸風行。

2010以來，韓國WT Methode 每年獲得由韓國毛髮管理學協會頒贈的掉髮管理最佳企業獎項，服務品質獲得許多肯定。 圖／美絲得 提供
2010以來，韓國WT Methode 每年獲得由韓國毛髮管理學協會頒贈的掉髮管理最佳企業獎項，服務品質獲得許多肯定。 圖／美絲得 提供

WT Methode Ｗ不定期與學術單位或機關行號合作舉辦研討會，為韓國首家提出白髮改善方法的企業。 圖／美絲得 提供
WT Methode Ｗ不定期與學術單位或機關行號合作舉辦研討會，為韓國首家提出白髮改善方法的企業。 圖／美絲得 提供

每個人適合的頭皮養護都不一樣
什麼樣的人需要頭皮養護？有人認為自己頭皮很健康，直到發現浴室排水蓋裡佈滿掉落的頭髮、髮量也變少，此時頭皮環境不佳的狀況可能已經發生很長一陣子了；對於有頭皮屑困擾的人，可能購買抗頭皮屑洗髮精來清潔頭皮，卻發現只要停用，頭皮屑又回來了，這類頭皮屑問題可能是頭皮堆積氧化的皮脂沒有清潔乾淨，給予像是皮屑芽孢菌合適的生長環境，這時就可考慮到專業頭皮養護中心做深層清潔。

其實每個人都需要頭皮養護，包括洗頭也是頭皮養護的一環，只是每個人適合的養護方式與產品不一定相同。頭皮養護短期最明顯的差異是清潔的效果，清除多數老廢堆積的角質與皮脂；長期則讓頭皮維持健康的狀態，減少許多頭皮與頭髮相關問題產生的機會。

以精密的檢測儀與搭配電腦軟體分析頭皮狀態，客製化個人專屬的養護服務，養護前後差異可說是相當大。 圖／美絲得 提供
以精密的檢測儀與搭配電腦軟體分析頭皮狀態，客製化個人專屬的養護服務，養護前後差異可說是相當大。 圖／美絲得 提供

WT Methode 錄製韓國 KBS 電視台 2019.08.05
WT Methode 錄製韓國 KBS 電視台 2019.08.05 "餘裕滿滿"節目，該節目於WT Methode 韓國江南店拍攝，與觀眾朋友分享頭皮養護真實體驗。 圖／美絲得 提供

為何頭皮出現問題
頭皮出現問題，甚至有顧客苦惱地說「老公說我頭很臭，要我天天一定要洗頭。」其實頭皮困擾與生活習慣、壓力和身體狀況息息相關；民眾上門諮詢的前三大問題分別是掉髮、頭皮屑、油性困擾，美絲得頭皮管理師會先了解民眾身體情況、睡眠品質、生活習慣後，再透過專業儀器檢測頭皮現狀，協助民眾找出頭皮問題最佳解決方式。

許多人好奇，頭皮養護一定要請人幫忙嗎？能否在家自己做？

其實在家裡洗頭與使用保養品都是頭皮養護，但多數人即便認真洗頭，毛孔周遭仍會發現許多堆積的老廢角質，一段時間後就無法輕易自行清除，就像是天天刷牙的人也可能有牙結石，但牙結石不易清除的道理一樣，所以，任何人都可以考慮定期做專業頭皮養護。

作息正常 適度清潔 多愛頭皮一點
劉綺梅建議，頭皮狀況要穩定，其實最終仍和生活作息、是否有正確清潔習慣息息相關，頭皮和臉皮是同一張皮，頭皮沒照顧好，臉皮狀態也會受到影響，民眾關心「頭皮｣多一點，整個人氣色和生活品質也會跟著提升，笑容就可以多一點。

母親節將至，WT Methode 美絲得與您一同討好媽媽，推出母親節溫馨獻好禮活動，朋友們千萬不要錯過。 圖／美絲得 提供
母親節將至，WT Methode 美絲得與您一同討好媽媽，推出母親節溫馨獻好禮活動，朋友們千萬不要錯過。 圖／美絲得 提供

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