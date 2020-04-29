連續4天0確診太棒！7-11「Cheers EX氣泡水500ml限時第2瓶0元」

位在台北市的幽靜巷內，以黑色鐵建圍塑的窗框搭配簡約的外牆，散發著清新明亮的氛圍，乍看之下會以為這裡是一間寧靜低調的甜點店或茶飲店，但這其實是一間以「好日子」為名的家醫診所，空間一反一般院所制式冰冷的設計，走入內部就如進入一個小巧精緻的美術館，裡面看不見任何衛教傳單，更多的是有如藝術品般的傢俱及海報，簡單純淨的配色，自然順暢的動線，輔以低彩度的多元質材，自細膩的空間細節中體現舒心無壓的診療氛圍。

2020-04-29 09:35