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連續4天0確診太棒！7-11「Cheers EX氣泡水500ml限時第2瓶0元」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
連續4天零確診太棒！7-ELEVEN宣布今天（4月29日）下午5點起推出「Cheers EX強氣泡水500ml」第二瓶0元、「樂事」同價位任選第3件0元。圖／7-ELEVEN提供
連續4天零確診太棒！7-ELEVEN宣布今天（4月29日）下午5點起推出「Cheers EX強氣泡水500ml」第二瓶0元、「樂事」同價位任選第3件0元。圖／7-ELEVEN提供

今天（4月29日）中央流行疫情指揮中心宣布連續4天零確診的好消息，大批網友直呼「台灣真棒」！7-ELEVEN宣布今日下午5點起至4月30日推出「Cheers EX強氣泡水500ml」第2瓶0元、「樂事」同價位任選第3件0元，到7-ELEVEN門市購買指定商品就可享優惠；賣貨便運費35元加碼送35元運費折扣金，為對抗疫情加油打氣。

萊爾富於Hi-Life VIP App推出「限定0點加價購」活動，即日起至5月5日下載Hi-Life VIP App，進入「點數兌換」的「加價兌換」專區，就能以最低0 Hi點加15元起加購指定豆漿、咖啡、飯糰、麵包、礦泉水等商品，讓初加入萊爾富的新朋友們即使沒有點數也能享優惠。

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