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連續4天0確診太棒！7-11「Cheers EX氣泡水500ml限時第2瓶0元」
今天（4月29日）中央流行疫情指揮中心宣布連續4天零確診的好消息，大批網友直呼「台灣真棒」！7-ELEVEN宣布今日下午5點起至4月30日推出「Cheers EX強氣泡水500ml」第2瓶0元、「樂事」同價位任選第3件0元，到7-ELEVEN門市購買指定商品就可享優惠；賣貨便運費35元加碼送35元運費折扣金，為對抗疫情加油打氣。
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