百年靈復古衝浪重返1957 Navitimer首推女款專業且柔美

繼先前在網路由總裁宣布2020新品與策略後，百年靈今日發表2020新品預覽，包含Chronomat、Superocean Heritage與Navitimer等20餘只款式，兼容復古路線，同時為喜愛運動風格的菁英女性帶來全新選擇。

Chronomat系列共推出九款腕表，系列源起於1984年因為石英風潮，表廠逆向操作，選擇與義大利空軍「三色劍」部隊合作，推出Chronomat系列。今年的九款中，除了更為1990年代風格的設計、子彈型的金屬鍊帶，其中一款藍色表面帶有三色劍的部隊徽章，另一只則為賓利系列首度出現在Chronomat的款式，是箇中最大亮點。

而在上週的網路宣傳影片中，大為熱愛的還有Superocean heritage 57腕表。57並非尺寸，而是玩樂、衝浪風格的1957年，當時也是胡士托音樂節（Woodstock）盛行的年代，而Superocean Heritage 57 Rainbow並訴求Peace & Love，嘗試帶人重返1960的愛與和平反戰氛圍。