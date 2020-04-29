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百年靈復古衝浪重返1957 Navitimer首推女款專業且柔美
繼先前在網路由總裁宣布2020新品與策略後，百年靈今日發表2020新品預覽，包含Chronomat、Superocean Heritage與Navitimer等20餘只款式，兼容復古路線，同時為喜愛運動風格的菁英女性帶來全新選擇。
Chronomat系列共推出九款腕表，系列源起於1984年因為石英風潮，表廠逆向操作，選擇與義大利空軍「三色劍」部隊合作，推出Chronomat系列。今年的九款中，除了更為1990年代風格的設計、子彈型的金屬鍊帶，其中一款藍色表面帶有三色劍的部隊徽章，另一只則為賓利系列首度出現在Chronomat的款式，是箇中最大亮點。
而在上週的網路宣傳影片中，大為熱愛的還有Superocean heritage 57腕表。57並非尺寸，而是玩樂、衝浪風格的1957年，當時也是胡士托音樂節（Woodstock）盛行的年代，而Superocean Heritage 57 Rainbow並訴求Peace & Love，嘗試帶人重返1960的愛與和平反戰氛圍。
瞄準女性菁英族群的Navitimer系列則首度推出41、38與35三種尺寸自動腕表，並搭配飛行滑呎功能，共有鋼殼、鍊帶、珍珠母貝表面帶鑽、半金鍊帶與珍珠母貝表面，以及金殼、玫瑰金鍊帶與珍珠母貝表面鑲鑽多種款式，價格則從16萬8,000元至91萬8,000元不等。
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