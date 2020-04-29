不出國也能享美味 KKday推出超人氣伴手禮直送到府

近期因受疫情影響暫時不能出國，宅在家已成為許多人日常的一部分。深度旅遊電商平台KKday為滿足居家防疫消費者想念出遊的心情，特別推出多種台灣排隊美食、日本伴手禮及旅行選物直送到府服務，就算不出門也可以輕鬆訂購，不論是在家自己享用或是配送至好友家當作驚喜，都是最佳好選擇。

最近許多上班族開始實施在家工作（Work from Home)，不出門連睡衣都不想換的你有福了。曾獲得第一屆台北米其林指南的阜杭豆漿，優選材料每日新鮮現做，紮實料多的飯糰、暖心暖胃的鹹豆漿，及招牌於店內現做的厚燒餅油條，一天的開始就讓你活力滿滿！另一間爭相排隊的人氣早餐——劉媽媽飯糰，每一顆飯糰都是新鮮現做，用料豐富實在，特別推薦特色紫米飯糰搭配健康黑豆漿，養顏美容，吃完超有飽足感！每天大排長龍的超人氣早餐現在只要在KKday預定，不用排隊還外送到府，輕鬆品嚐到熱騰騰的台式傳統美味。

超過半世紀以上的精湛職人技術，訪日必買的田島硝子富士杯，現在不用出國也能在KKday上買到！富士杯命名來自於仿富士山的底部設計，倒入飲料時顏色會反射至山脈，能表現出各種風采的富士山。喜歡趣味兼具美感的話，可挑選可愛且各有不同含義的KKday獨家動物限定款式。而另一款堪稱最適合用來喝啤酒的富士山杯，重現「寶永火口 」窪地的設計以及把「富士櫻 」造型的江戶切子加工至杯中，當倒入啤酒時，富士山的美麗剪影即浮現在眼前，啤酒泡宛如富士山上的積雪，別有一番風味，喜愛收藏的人千萬不能錯過。

有「水果之王」之稱的麝香哈密瓜，空運直送來台！其中最具代表性的非靜岡縣皇冠哈密瓜莫屬，每一顆都是全力傾注，以優越的栽培技術培養出來頂級的瓜中珍品，皮薄且果肉厚實，切開來立刻聞到哈密瓜獨特的香氣，每一口都多汁甜美得讓人銷魂，再搭配兩球冰淇淋簡直人生一大享受，宅在家也要好好奢侈一番，品嚐道地的鮮甜美味。

就算待在家也要有「旅行儀式感」！KKday特別推出風格旅行選物，現在不出門也能買著以後使用！像是近期受歡迎的戶外露營體驗與爬山，就非常適合帶著耐摔、耐用又方便攜帶的扣環式登山鋼杯，淺紋雷雕設計，經典又不失美感，攀上高峰的同時也能喝杯熱茶，一邊享受美好的風景。

每天總需要一杯好咖啡喚醒好心情的你，最怕外出的時候，沒有好喝又順口的咖啡嗎？帶著「哩賀！咖啡包」台味十足的問候到處走跳吧！咖啡包上精心設計讓人會心一笑各國語言的冷知識及趣味內容，而外包裝則選用厚質感的束口袋，喝完咖啡還能重複使用裝各種小物，送禮自用兩相宜。

天天待在家太煩悶的話，也可以選擇遠離市區的行程，既能謹守社交距離又能到戶外呼吸新鮮空氣！KKday特別推薦熱門的首選戶外行程——苗栗山美學豪華露營。免裝備即可輕鬆入住露營帳或露營車，山美學還提供飯店級的豪華寢具、電源插座等，若是第一次露營也完全不用擔心。在KKday上預訂一泊兩宿還附晚餐BBQ與早餐，一家大小一起來，不用費心準備器材，只要懷著期待的心到戶外親近大自然，吸收山林芬多精就能留下美好回憶。

想從不一樣的角度欣賞太平洋之美嗎？那就來挑戰全台最高的飛行傘體驗吧！從高空俯瞰壯觀的花東縱谷，將一望無際的蔚藍大海與群山盡收眼底，在專業教練全程陪同之下，就算是初學者也能輕鬆享受舒服的微風和清新的空氣，感受乘風翱翔天氣的快感與飛向太平洋的刺激，將煩惱一掃而空！