全聯集點換miffy抱枕實品讓她又怒又笑 網友：是隱藏版！

全聯福利中心是民眾購物的好場所，不時會推出優惠好物或是聯名集點活動，總是能受到消費者的喜愛，4月24日起推出換購卡通人物「 miffy 居家生活商品」活動，共有8款用品，有網友拿到了其中一款「三用暖心疊疊墊」，開箱時發現怪怪的，仔細看後才驚覺「眼睛和嘴巴顛倒了」，讓她自嘲經歷了心靈創傷五階段，有網友也笑說「這是隱藏版啦！」

全聯近期推出了荷蘭知名卡通人物 miffy居家生活用品，一共有8款，民眾在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出照片說，本來開心拿到的兔兔椅墊，摸了30秒後開始發現不太對勁，突然才驚覺「這隻兔子是顛倒的」，讓她快速經歷了質疑、憤怒、悲傷、接受然後笑開懷的心靈創傷五階段。