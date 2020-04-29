快訊

直播／「嘉玲」又來了！ 國內連4天新冠肺炎零確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯集點換miffy抱枕實品讓她又怒又笑 網友：是隱藏版！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友拿到的米飛兔抱枕，發現跟實際上的樣子是顛倒的。 圖／我愛全聯-好物老實説
網友拿到的米飛兔抱枕，發現跟實際上的樣子是顛倒的。 圖／我愛全聯-好物老實説

全聯福利中心是民眾購物的好場所，不時會推出優惠好物或是聯名集點活動，總是能受到消費者的喜愛，4月24日起推出換購卡通人物「 miffy 居家生活商品」活動，共有8款用品，有網友拿到了其中一款「三用暖心疊疊墊」，開箱時發現怪怪的，仔細看後才驚覺「眼睛和嘴巴顛倒了」，讓她自嘲經歷了心靈創傷五階段，有網友也笑說「這是隱藏版啦！」

全聯近期推出了荷蘭知名卡通人物 miffy居家生活用品，一共有8款，民眾在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出照片說，本來開心拿到的兔兔椅墊，摸了30秒後開始發現不太對勁，突然才驚覺「這隻兔子是顛倒的」，讓她快速經歷了質疑、憤怒、悲傷、接受然後笑開懷的心靈創傷五階段。

網友看到也笑說「這應該是隱藏版的」、「那個耳朵⋯那個眼睛嘴巴迷失了方向」、「天兒啊這到底什麼啦」、「妳好幸運喔！」、「我女兒可能會哭說 媽媽這不是米菲兔」但也有人認為「拿回去換」、「全聯怎麼常常出這種包，代工廠太不專業了吧！上次我同學拿到的福利熊好像少一隻耳朵」、「我也覺得很雷」。原PO看完留言後也說「這麼搶手，那我該好好留著囉XD」。

另外也有網友分享自己拿到的米飛兔，直呼蠻雷的。 圖／我愛全聯-好物老實説
另外也有網友分享自己拿到的米飛兔，直呼蠻雷的。 圖／我愛全聯-好物老實説

全聯

延伸閱讀

逛全聯驚見「隱藏版商品」有折扣 網暴動喊從沒見過

她逛全聯發現這款特殊蔬菜 網友全大讚：真的超好吃

母親節到全聯買康乃馨！超市導入花卉區22品花束99元起

全聯「隱藏版便當」意外曝光 網驚：看起來好高級！

相關新聞

連續4天0確診！7-11「Cheers EX氣泡水限時第2瓶0元」

今天（4月29日）中央流行疫情指揮中心宣布連續4天零確診的好消息，大批網友直呼「台灣真棒」！7-ELEVEN宣布今日下午...

全聯集點換miffy抱枕實品讓她又怒又笑 網友：是隱藏版！

全聯福利中心是民眾購物的好場所，不時會推出優惠好物或是聯名集點活動，總是能受到消費者的喜愛，4月24日起推出換購卡通人物「 miffy 居家生活商品」活動，共有8款用品，有網友拿到了其中一款「三用暖心疊疊墊」，開箱時發現怪怪的，仔細看後才驚覺「眼睛和嘴巴顛倒了」，讓她自嘲經歷了心靈創傷五階段，有網友也笑說「這是隱藏版啦！」

百年靈復古衝浪重返1957 Navitimer首推女款專業且柔美

繼先前在網路由總裁宣布2020新品與策略後，百年靈今日發表2020新品預覽，包含Chronomat、Superocean...

韓國老字號「熊津米漿飲、青梅飲」變冰棒！7-11 5/4起獨家開賣

雖然尚未進入炎夏，但超商新冰早已超前部署，7－ELEVEN自3月以來推出超過10款國際獨家冰品，5月4日起將與韓國連線，...

萬寶龍世界時區質感大升級 24H自動腕表訴諸慢哲學

皮具起家、2010年專攻高級鐘表的萬寶龍（Montblanc）今日發表了2020年新品預覽。1858系列、傳承系列與明星...

「手」護抗疫醫護！RéVive免費手部SPA、雅頓捐護手霜

近期雖然台灣新冠肺炎的疫情趨緩，截至4月28日已經連續3天0確診，但依然不鬆懈的第一線醫護人員，無時無刻的替我們守護著健...

STAYREAL與「蠟筆小新」首度動感聯名 最萌屁屁星人、小白來襲！

不要懷疑，台灣潮牌STAYREAL首度與人氣卡通「蠟筆小新」推出聯名系列，當然最萌的「屁屁星人」依舊沒有缺席，成為了內衣...

昆凌、蔡依林都愛的DELVAUX限量包 2020年小彩虹限量版30個今開賣

比利時頂級皮件品牌DELVAUX每年春夏季都會推出Tempete或Brillant限量包款，特色是以輕巧的pvc材質打造...

隨時都需要補眠 GUCCI超幽默枕頭組終於上架！

去年九月，GUCCI在米蘭時裝周的秀場上帶來一場探討「掙脫束縛」的秀，當中的一個枕頭包也成為大家議論的話題之一。等了幾個...

有溫度的文青風診所 療癒系空間讓看診變得好舒壓！

位在台北市的幽靜巷內，以黑色鐵建圍塑的窗框搭配簡約的外牆，散發著清新明亮的氛圍，乍看之下會以為這裡是一間寧靜低調的甜點店或茶飲店，但這其實是一間以「好日子」為名的家醫診所，空間一反一般院所制式冰冷的設計，走入內部就如進入一個小巧精緻的美術館，裡面看不見任何衛教傳單，更多的是有如藝術品般的傢俱及海報，簡單純淨的配色，自然順暢的動線，輔以低彩度的多元質材，自細膩的空間細節中體現舒心無壓的診療氛圍。

江詩丹頓年度新品 大複雜收藏賞玩 正裝款平日配戴 一應俱全

江詩丹頓於上週末參與鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）2020線上表展，帶來包含Traditionelle...

酒研所／輕井澤黑命之水領銜

線上拍賣因疫情蔓延而需求快速增長，香港蘇富比（Sotheby’s）在4、5月加碼增場線上洋酒拍賣。即日起至5月5日止的「點滴成金:威士忌、茅台及其他烈酒」為香港蘇富比歷來最大線上烈酒拍賣，由輕井澤黑命之水50年1968領銜，緊接著競標至5月12日止的「葡萄酒專場 『精彩窖藏珍釀』第二部分」，則是香港蘇富比首個葡萄酒網上拍賣，拍品來自一位重要亞洲藏家蒐集多年之窖藏，涵蓋一系列波爾多佳釀，如瑪歌堡1996年及白馬堡2009年，也包括不少年份極佳的香檳。

熱門新聞

全聯「隱藏版便當」意外曝光 網驚：看起來好高級！

再賀0確診！7-11「CITY CAFE大杯美式咖啡買11送11」限量10萬組

米其林1星餐廳「莆田」基隆店熄燈 王品證實：長遠考量

口罩防疫100天 聽聽這些人買口罩的心酸

全民捐口罩！輕鬆4步驟 把沒領取的口罩捐出

真的不封館！西華飯店30年最大優惠 「吃牛排送住房」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。