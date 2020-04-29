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全聯集點換miffy抱枕實品讓她又怒又笑 網友：是隱藏版！
全聯福利中心是民眾購物的好場所，不時會推出優惠好物或是聯名集點活動，總是能受到消費者的喜愛，4月24日起推出換購卡通人物「 miffy 居家生活商品」活動，共有8款用品，有網友拿到了其中一款「三用暖心疊疊墊」，開箱時發現怪怪的，仔細看後才驚覺「眼睛和嘴巴顛倒了」，讓她自嘲經歷了心靈創傷五階段，有網友也笑說「這是隱藏版啦！」
全聯近期推出了荷蘭知名卡通人物 miffy居家生活用品，一共有8款，民眾在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出照片說，本來開心拿到的兔兔椅墊，摸了30秒後開始發現不太對勁，突然才驚覺「這隻兔子是顛倒的」，讓她快速經歷了質疑、憤怒、悲傷、接受然後笑開懷的心靈創傷五階段。
網友看到也笑說「這應該是隱藏版的」、「那個耳朵⋯那個眼睛嘴巴迷失了方向」、「天兒啊這到底什麼啦」、「妳好幸運喔！」、「我女兒可能會哭說 媽媽這不是米菲兔」但也有人認為「拿回去換」、「全聯怎麼常常出這種包，代工廠太不專業了吧！上次我同學拿到的福利熊好像少一隻耳朵」、「我也覺得很雷」。原PO看完留言後也說「這麼搶手，那我該好好留著囉XD」。
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