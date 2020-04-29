韓國老字號「熊津米漿飲、青梅飲」變冰棒！7-11 5/4起獨家開賣

雖然尚未進入炎夏，但超商新冰早已超前部署，7－ELEVEN自3月以來推出超過10款國際獨家冰品，5月4日起將與韓國連線，引進兩款當地便利商店剛上市的話題冰品，以熱銷20年的韓國經典國民飲料熊津米漿飲、青梅飲製成獨特口感的韓系冰棒，並於5月6日至5月19日展開「韓國熊津品牌日」活動，任選2件韓國熊津新冰加贈10倍OPEN POINT點數。

熊津是1976年成立的韓國飲料大廠，秉持韓國傳統文化精神，旗下有許多陪伴韓國人長大的長青飲料品牌，米漿飲、青梅飲都是韓國當地代表性飲品。熊津米漿飲「Morning Rice」是韓國第一個以米為原料的穀物飲料，至今已賣出23億瓶，採用韓國本土的玄米、大米製成，口味獨特香濃，轉化成冰品之後風味近100%復刻，並添加了米露（米汁）、小年糕，創造Q彈香醇的全新口感。「韓國熊津青梅冰」將青梅飲的經典滋味製成清爽的青梅冰，剉冰口感配上青梅的酸甜滋味，每口都過癮。

「韓國熊津米漿冰」、「韓國熊津青梅冰」自上個月於韓國各大便利商店推出後就引起熱烈討論，許多網友還在社群分享創新吃法，像是吃完辣的食物後來一支能緩解辛辣感，或是搭配飲品一起品嘗滋味更豐富。