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韓國老字號「熊津米漿飲、青梅飲」變冰棒！7-11 5/4起獨家開賣
雖然尚未進入炎夏，但超商新冰早已超前部署，7－ELEVEN自3月以來推出超過10款國際獨家冰品，5月4日起將與韓國連線，引進兩款當地便利商店剛上市的話題冰品，以熱銷20年的韓國經典國民飲料熊津米漿飲、青梅飲製成獨特口感的韓系冰棒，並於5月6日至5月19日展開「韓國熊津品牌日」活動，任選2件韓國熊津新冰加贈10倍OPEN POINT點數。
熊津是1976年成立的韓國飲料大廠，秉持韓國傳統文化精神，旗下有許多陪伴韓國人長大的長青飲料品牌，米漿飲、青梅飲都是韓國當地代表性飲品。熊津米漿飲「Morning Rice」是韓國第一個以米為原料的穀物飲料，至今已賣出23億瓶，採用韓國本土的玄米、大米製成，口味獨特香濃，轉化成冰品之後風味近100%復刻，並添加了米露（米汁）、小年糕，創造Q彈香醇的全新口感。「韓國熊津青梅冰」將青梅飲的經典滋味製成清爽的青梅冰，剉冰口感配上青梅的酸甜滋味，每口都過癮。
「韓國熊津米漿冰」、「韓國熊津青梅冰」自上個月於韓國各大便利商店推出後就引起熱烈討論，許多網友還在社群分享創新吃法，像是吃完辣的食物後來一支能緩解辛辣感，或是搭配飲品一起品嘗滋味更豐富。
隨著韓劇持續發燒，韓式口味的零食、飲料、冰品也大受消費者青睞，7－ELEVEN陸續推出獨家進口商品，包括YOUUS品牌的零食和飲料、韓國Sweetory杏仁巧克力球、韓國Binggrae草莓牛奶等，其中韓國Sweetory杏仁巧克力球在情人節當周就熱賣超過7.6萬包，韓國哈密瓜冰淇淋雪糕在去年也熱銷超過80萬支。
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