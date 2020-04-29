萬寶龍世界時區質感大升級 24H自動腕表訴諸慢哲學

皮具起家、2010年專攻高級鐘表的萬寶龍（Montblanc）今日發表了2020年新品預覽。1858系列、傳承系列與明星傳承系列，合共22只新品腕錶。

「1858系列」共有包含雙追針計時碼表、世界時間、單按把計時碼表與24H自動腕表的七只款式，其中擁有蔚藍色表面的雙追針計時碼表，是目前最高價的複雜款式，限量100只，預計八月針對VIP預覽；Geosphere世界時區腕表則有皮帶、鍊帶兩種款式，鍊帶並為最新品牌代言人泰格艾格隆與陳坤所配戴，是為年度主打。

「傳承系列」的三只腕表則鎖定復古的Neo-Dandy風範、訴諸熟男品味，帶來脈搏偵測儀腕表、自動腕表與單按把計時碼表三種款式，顏色並以煙燻咖啡、墨綠和香檳金搶眼，質感上乘；「明星傳承系列」在常規的八款自動與計時碼表外，受到經銷商高度關注的還有世界時區腕表與Nicolas Riussec計時碼表。前者功能曾4810系列於2015年發表，但世界地圖以彩繪製作，而2020新款則改以立體、多層次的金屬表面，質感大幅提升，同時新作也將世界時區功能的三角箭頭調整至12點鐘方向、方便閱讀。