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萬寶龍世界時區質感大升級 24H自動腕表訴諸慢哲學

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
1858系列單按鈕計時碼表今年搭配了黑色表面與帆布帶，充滿野戰風格。記者釋俊哲 / 攝影。
1858系列單按鈕計時碼表今年搭配了黑色表面與帆布帶，充滿野戰風格。記者釋俊哲 / 攝影。

皮具起家、2010年專攻高級鐘表的萬寶龍（Montblanc）今日發表了2020年新品預覽。1858系列、傳承系列與明星傳承系列，合共22只新品腕錶。

「1858系列」共有包含雙追針計時碼表、世界時間、單按把計時碼表與24H自動腕表的七只款式，其中擁有蔚藍色表面的雙追針計時碼表，是目前最高價的複雜款式，限量100只，預計八月針對VIP預覽；Geosphere世界時區腕表則有皮帶、鍊帶兩種款式，鍊帶並為最新品牌代言人泰格艾格隆與陳坤所配戴，是為年度主打。

「傳承系列」的三只腕表則鎖定復古的Neo-Dandy風範、訴諸熟男品味，帶來脈搏偵測儀腕表、自動腕表與單按把計時碼表三種款式，顏色並以煙燻咖啡、墨綠和香檳金搶眼，質感上乘；「明星傳承系列」在常規的八款自動與計時碼表外，受到經銷商高度關注的還有世界時區腕表與Nicolas Riussec計時碼表。前者功能曾4810系列於2015年發表，但世界地圖以彩繪製作，而2020新款則改以立體、多層次的金屬表面，質感大幅提升，同時新作也將世界時區功能的三角箭頭調整至12點鐘方向、方便閱讀。

值得一提的是，2019年還曾推出Star Legacy系列蛻變限量款8腕表，但萬寶龍目前釋出資料中並無複雜功能款式，除1858系列的「雙追針計時腕表」與傳承系列「自製脈搏偵測儀腕表」單價雙雙破百萬，其餘款式定價都在10萬至20萬不等，反應因疫情時刻，萬寶龍回歸基本面的務實思維。

Montblanc，1858系列24H自動腕表。單指針的形式並非最新，但單格時間最多只能顯示到15分鐘的精準度，頗有呼籲人放慢腳步的哲學思維。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，1858系列24H自動腕表。單指針的形式並非最新，但單格時間最多只能顯示到15分鐘的精準度，頗有呼籲人放慢腳步的哲學思維。圖 / Montblanc提供。
如何享受當下時間？僅有單一大型指針1858系列24H自動腕表，帶來緩慢、宏觀的時間思維。圖 / Montblanc提供。
如何享受當下時間？僅有單一大型指針1858系列24H自動腕表，帶來緩慢、宏觀的時間思維。圖 / Montblanc提供。
單一大型紅色指針並經夜光塗料處理，加上青銅表殼的方位刻度，可於夜間野外兼具指南針的運用。圖 / Montblanc提供。
單一大型紅色指針並經夜光塗料處理，加上青銅表殼的方位刻度，可於夜間野外兼具指南針的運用。圖 / Montblanc提供。
表面世界時區細節完全升級，以多層次金屬處理的明星傳承系列世界時區腕表，玫瑰金搭配木韻刷色表帶，全世界限量500只，67萬4,500元。記者釋俊哲 / 攝影。
表面世界時區細節完全升級，以多層次金屬處理的明星傳承系列世界時區腕表，玫瑰金搭配木韻刷色表帶，全世界限量500只，67萬4,500元。記者釋俊哲 / 攝影。
Montblanc 1858系列Geosphere世界時間腕表，表面中的地球、時標指針都經夜光處理，夜光中呈現冷冽、極地氛圍，也是年度主打。19萬37,00元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc 1858系列Geosphere世界時間腕表，表面中的地球、時標指針都經夜光處理，夜光中呈現冷冽、極地氛圍，也是年度主打。19萬37,00元。圖 / Montblanc提供。

腕表 時區 疫情

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