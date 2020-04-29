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STAYREAL與「蠟筆小新」首度動感聯名 最萌屁屁星人、小白來襲！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
不要懷疑，台灣潮牌STAYREAL首度與人氣卡通「蠟筆小新」推出聯名系列。圖／STAYREAL提供
不要懷疑，台灣潮牌STAYREAL首度與人氣卡通「蠟筆小新」推出聯名系列。圖／STAYREAL提供

不要懷疑，台灣潮牌STAYREAL首度與人氣卡通「蠟筆小新」推出聯名系列，當然最萌的「屁屁星人」依舊沒有缺席，成為了內衣組的圖案，還有寵物小白、動感超人也都一起現身了！

繼與傳奇搖滾天團披頭四推出聯名之後，STAYREAL再度推出與超人氣動漫「蠟筆小新」合作的系列，把大家的童年美好記憶都召喚回來。因為今年是「蠟筆小新」推出的30周年，於是STAYREAL就主角充滿爆笑情節又百變生活日常為主軸，打造一系列療癒又實用的服飾與配件。全系列聯名將於5月1日正式推出，喜歡蠟筆小新的粉絲動作要快，這次一定得手刀買起來！這系列除了定番款的T恤之外，還包括了短袖夾克、Polo衫、內衣組、零錢包、眼罩等配件，無論男、女消費者都能買到喜愛的產品。

小新表情包眼罩組580元。圖／STAYREAL提供
小新表情包眼罩組580元。圖／STAYREAL提供

這次聯名款，有著超誇張的蠟筆小新大臉圖騰以及表情包眼罩，生動的模樣讓人情不自禁想模仿他的表情。而小新最愛的動感超人，就成為了拼接款短袖夾克的配色。不僅如此，STAYREAL還神還原了寵物小白和同學妮妮的可愛與萌真，不僅有T恤的設計，而且小白還化身成為票夾零錢包或是連帽披巾，可愛度破表。另外，還有印有妮妮圖騰的粉色漁夫帽，加上雙葉幼稚園專屬的黃色小書包，每一款都有精彩的創意巧思，就讓蠟筆小新的幽默啟動你的生活日常吧！

小新夢遊了寬版文字T恤1,480元。圖／STAYREAL提供
小新夢遊了寬版文字T恤1,480元。圖／STAYREAL提供

小新扭扭體操T恤1,280元。圖／STAYREAL提供
小新扭扭體操T恤1,280元。圖／STAYREAL提供

妮妮寬版POLO衫1,480元。圖／STAYREAL提供
妮妮寬版POLO衫1,480元。圖／STAYREAL提供

小新漁夫帽1,280元。圖／STAYREAL提供
小新漁夫帽1,280元。圖／STAYREAL提供

動感小新短袖夾克1,880元。圖／STAYREAL提供
動感小新短袖夾克1,880元。圖／STAYREAL提供

小新來了內褲組780元。圖／STAYREAL提供
小新來了內褲組780元。圖／STAYREAL提供

小白連帽披巾1,280元。
小白連帽披巾1,280元。

棉花糖小白寬版T恤1,480元。圖／STAYREAL提供
棉花糖小白寬版T恤1,480元。圖／STAYREAL提供

小白票夾零錢包780元。圖／STAYREAL提供
小白票夾零錢包780元。圖／STAYREAL提供

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