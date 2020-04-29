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昆凌、蔡依林都愛的DELVAUX限量包 2020年小彩虹限量版30個今開賣

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
DELVAUX 2020年度限量Eye Catcher - Tempeete系列大型肩背手提包，售價50,600元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX 2020年度限量Eye Catcher - Tempeete系列大型肩背手提包，售價50,600元。圖／DELVAUX提供

比利時頂級皮件品牌DELVAUX每年春夏季都會推出Tempete或Brillant限量包款，特色是以輕巧的pvc材質打造，因此價格相對易入手，是蔡依林、昆凌、天后蕾哈娜（Rihanna）等人都曾著用的包款，今年度以「小彩虹」的絢爛打造，極富春日氣息，全台灣限量30個。

大陸網紅oo_ouou率先拎了2020年度限量包，名稱Eye Catcher顧名思義就是要讓人成為目光焦點。自從2015年起，DELVAUX工坊每年春季都會推出PVC材質包款，從X-ray（2015）、Dark Night（2016）、Hero（2017）、Gladiator（2018）到Champion（2019），都成為DELVAUX粉絲熱愛蒐藏的系列。

今年的DELVAUX pvc限量款Eye Catcher，是以Tempete包型輪廓打造，延續透明質感，在燈光下折射出斑斕奪目的色彩，提把與滾邊則選用綢緞粉，輕盈浪漫。工坊也首次採用了創新的光柵印刷技術，打造出包身色彩依隨光線、視角的不同而變換的視覺效果，正面的DELVAUX字樣在不同角度也呈現立體視覺，隨著步伐律動有著細微變化；此外，Eye Catcher配襯活潑的彩色條紋棉質寬肩帶，以及多功能霧面防塵袋，也展現了運動風的俐落。

DELVAUX 2020年度限量Eye Catcher - Tempeete系列大型肩背手提包，售價50,600元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX 2020年度限量Eye Catcher - Tempeete系列大型肩背手提包，售價50,600元。圖／DELVAUX提供
昆凌配襯2018年度限量Gladiator - Tempete包款。圖／取自IG、DELVAUX提供
昆凌配襯2018年度限量Gladiator - Tempete包款。圖／取自IG、DELVAUX提供
蔡依林選搭2017年度限量Brillant - Hero手袋。圖／取自IG、DELVAUX提供
蔡依林選搭2017年度限量Brillant - Hero手袋。圖／取自IG、DELVAUX提供
蕾哈娜選用DELVAUX 2015年限量系列X-Ray Brillant 。圖／取自https://rihanna-fenty.com
蕾哈娜選用DELVAUX 2015年限量系列X-Ray Brillant 。圖／取自https://rihanna-fenty.com
大陸網紅oo_ouou演繹2020年度限量Eye Catcher - Tempete包款。圖／取自DELVAUX官方微博
大陸網紅oo_ouou演繹2020年度限量Eye Catcher - Tempete包款。圖／取自DELVAUX官方微博
大陸網紅oo_ouou演繹2020年度限量Eye Catcher - Tempete包款。圖／取自DELVAUX官方微博
大陸網紅oo_ouou演繹2020年度限量Eye Catcher - Tempete包款。圖／取自DELVAUX官方微博
大陸網紅oo_ouou演繹2020年度限量Eye Catcher - Tempete包款。圖／取自DELVAUX官方微博、DELVAUX提供
大陸網紅oo_ouou演繹2020年度限量Eye Catcher - Tempete包款。圖／取自DELVAUX官方微博、DELVAUX提供
昆凌曬2019年度限量Champion - Brillant包款。圖／取自IG、DELVAUX提供
昆凌曬2019年度限量Champion - Brillant包款。圖／取自IG、DELVAUX提供

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