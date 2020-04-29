昆凌、蔡依林都愛的DELVAUX限量包 2020年小彩虹限量版30個今開賣

比利時頂級皮件品牌DELVAUX每年春夏季都會推出Tempete或Brillant限量包款，特色是以輕巧的pvc材質打造，因此價格相對易入手，是蔡依林、昆凌、天后蕾哈娜（Rihanna）等人都曾著用的包款，今年度以「小彩虹」的絢爛打造，極富春日氣息，全台灣限量30個。

大陸網紅oo_ouou率先拎了2020年度限量包，名稱Eye Catcher顧名思義就是要讓人成為目光焦點。自從2015年起，DELVAUX工坊每年春季都會推出PVC材質包款，從X-ray（2015）、Dark Night（2016）、Hero（2017）、Gladiator（2018）到Champion（2019），都成為DELVAUX粉絲熱愛蒐藏的系列。