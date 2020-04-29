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隨時都需要補眠 GUCCI超幽默枕頭組終於上架！

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
GUCCI枕頭組要價3000美元（約台幣89,830元）。圖／GUCCI提供
GUCCI枕頭組要價3000美元（約台幣89,830元）。圖／GUCCI提供

去年九月，GUCCI在米蘭時裝周的秀場上帶來一場探討「掙脫束縛」的秀，當中的一個枕頭包也成為大家議論的話題之一。等了幾個月，現在這個枕頭包終於開賣，要價3000美元（約台幣89,830元）的售價也是讓人頗為驚訝。

這個枕頭包其實不是真正的包，而是一個像是枕頭背帶的物件，這個可以背又配有一個提把的皮革物件正中間有馬銜鍊元素，是GUCCI今年主打的1955 Horsebit系列，還特別強調背帶可以調整，所以其實不背枕頭你還可以拿來背別的東西。整組附上的條紋枕頭還有雙G Logo，是GUCCI居家系列沒有出現過的款式。

其實除了這個枕頭組，GUCCI今年春夏可以說是大玩這種隨身配件遊戲，之前我們報導過的口紅收納皮件也是類似的概念，可以套在手腕上或腳踝上等等，像是子彈匣。如此這般把每天常用的東西慎重其事的用專有的配備隨身攜帶，也許又是一次GUCCI幽默感的展現。

強調背帶可以調整，所以其實不背枕頭你還可以拿來背別的東西。圖／GUCCI提供
強調背帶可以調整，所以其實不背枕頭你還可以拿來背別的東西。圖／GUCCI提供
附上的條紋枕頭還有雙G Logo。圖／GUCCI提供
附上的條紋枕頭還有雙G Logo。圖／GUCCI提供
GUCCI推出一個像是枕頭背帶的物件，這個可以背又配有一個提把的皮革物件正中間有馬銜鍊元素，是GUCCI今年主打的1955 Horsebit系列。圖／GUCCI提供
GUCCI推出一個像是枕頭背帶的物件，這個可以背又配有一個提把的皮革物件正中間有馬銜鍊元素，是GUCCI今年主打的1955 Horsebit系列。圖／GUCCI提供
GUCCI推出一個像是枕頭背帶的幽默物件。圖／GUCCI提供
GUCCI推出一個像是枕頭背帶的幽默物件。圖／GUCCI提供

時裝周 米蘭

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