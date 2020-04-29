隨時都需要補眠 GUCCI超幽默枕頭組終於上架！

去年九月，GUCCI在米蘭時裝周的秀場上帶來一場探討「掙脫束縛」的秀，當中的一個枕頭包也成為大家議論的話題之一。等了幾個月，現在這個枕頭包終於開賣，要價3000美元（約台幣89,830元）的售價也是讓人頗為驚訝。

這個枕頭包其實不是真正的包，而是一個像是枕頭背帶的物件，這個可以背又配有一個提把的皮革物件正中間有馬銜鍊元素，是GUCCI今年主打的1955 Horsebit系列，還特別強調背帶可以調整，所以其實不背枕頭你還可以拿來背別的東西。整組附上的條紋枕頭還有雙G Logo，是GUCCI居家系列沒有出現過的款式。