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江詩丹頓年度新品 大複雜收藏賞玩 正裝款平日配戴 一應俱全
江詩丹頓於上週末參與鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）2020線上表展，帶來包含Traditionelle、Overseas、FiftySix與閣樓工匠四大系列共13只腕表，集結休閒運動、複雜功能、面盤工藝等全方位高完成度創作，展現身為擁有260多年歷史的大師風範。
注目焦點之一當屬Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜天文報時Ode to music腕表，總共包含三問報時、萬年曆、時間等式、月相、月齡、黃道十二宮與北半球透明星空圖等多項複雜功能，同時由江詩丹頓自行研發的1731 M820手上鍊機芯總由600個零件組成，正反面各有超越欣賞等級的高工藝收藏樂趣，全球限量僅一只。
不僅如此，閣樓工匠系列今年還有一套限量各一只，以蜂鳥、冠藍鳥、藍山雀與知更鳥為靈感的The Singing Birds工藝腕表，將內填琺瑯（champlevé）揉和江詩丹頓拿手的「逆跳（Retrograde）」分鐘顯示，40毫米的表殼，三款為粉紅金、一款為白金，當左側的琺瑯對映上右側的機刻雕花（Guilloche）紋路，展現傳統高級製表的剛柔並濟之美。
然而江詩丹頓同樣也顧及日常實搭的需求，FiftySix系列的自動腕表與全日曆月相腕表，靈感源自1956年的復古風格，並以粉紅金表殼搭配新款墨棕色表面。全日曆月相款式機芯為表廠自行研發製造，同時月相精準度可達122年才需調整一次，唯兩款皆只能於江詩丹頓專賣店中購入，正裝商務、運動休閒？盡皆游刃有餘。
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