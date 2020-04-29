江詩丹頓年度新品 大複雜收藏賞玩 正裝款平日配戴 一應俱全

江詩丹頓於上週末參與鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）2020線上表展，帶來包含Traditionelle、Overseas、FiftySix與閣樓工匠四大系列共13只腕表，集結休閒運動、複雜功能、面盤工藝等全方位高完成度創作，展現身為擁有260多年歷史的大師風範。

注目焦點之一當屬Les Cabinotiers閣樓工匠超卓複雜天文報時Ode to music腕表，總共包含三問報時、萬年曆、時間等式、月相、月齡、黃道十二宮與北半球透明星空圖等多項複雜功能，同時由江詩丹頓自行研發的1731 M820手上鍊機芯總由600個零件組成，正反面各有超越欣賞等級的高工藝收藏樂趣，全球限量僅一只。

不僅如此，閣樓工匠系列今年還有一套限量各一只，以蜂鳥、冠藍鳥、藍山雀與知更鳥為靈感的The Singing Birds工藝腕表，將內填琺瑯（champlevé）揉和江詩丹頓拿手的「逆跳（Retrograde）」分鐘顯示，40毫米的表殼，三款為粉紅金、一款為白金，當左側的琺瑯對映上右側的機刻雕花（Guilloche）紋路，展現傳統高級製表的剛柔並濟之美。