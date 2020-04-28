每口都是檸檬酸甜！杏桃鬆餅「香檸雪酪天使鬆餅」登場

來自日本的「杏桃鬆餅屋」，自5月1日起新推出期間限定的4款全新商品，包括混搭青檸檬、黃檸檬，以及香檸起士奶油點綴的「香檸雪酪天使鬆餅」，以及3款帶有酸甜滋味的清涼飲品。

創立於日本東京的杏桃鬆餅屋，在2013年首度來台。店內使用北海道小麥粉、北海道鮮奶油等食材，創作出杏桃蔓越莓鬆餅、焦糖覆盆子冰淇淋鬆餅、切達起士鮪魚沙拉鬆餅等甜鹹特色的鬆餅，還有多款各具特色的風味茶飲與咖啡。

本次所推出的「香檸雪酪天使鬆餅」，以層層堆疊的軟鬆餅為主體，上頭鋪有混合檸檬醬的香檸起士奶油，以及以黃檸檬、綠檸檬所製作的焦糖檸檬片，為鬆餅帶來酸、甜、鹹的不同層次滋味，讓民眾依個人喜好搭配。另外盤中也裝有滑順的北海道奶油，以及口感微酸的義式檸檬雪酪，還有糖漬鳳梨果粒泥，讓不同層次的酸感，創造出清爽又清涼的食趣，每份260元。