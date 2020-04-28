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孫芸芸的母親節應景穿搭 包款也能拎出辣媽的俏麗情調

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
路易威登Twist手袋，售價13萬1,000元。圖／LV提供
路易威登Twist手袋，售價13萬1,000元。圖／LV提供

母親節來臨之前，孫芸芸拎了一只DIOR Book石灰色刺繡帆布托特包算是應景，也正好是品牌今年主打的母親節經典霧灰系列；而象徵慈愛、甜蜜的粉紅色款式，更是各家主攻色彩；此外，以時髦紮染風格或限定糖果色推出的手袋，則讓媽媽們展現了年輕幻彩的浪漫造型。

個性媽咪的經典之選

DIOR今年度母親節主打別緻雋永的特里亞農灰（Gris Trianon）色調，來自凡爾賽宮西北面的特里亞農宮，展現十八世紀的優雅宮廷氣質，1946年迪奧先生選址蒙田大道30號作為奠基地點時，設計師好友Victor Grandpierre即是以大量的特里亞農灰裝飾壁面、地毯與著名的圓背椅（Medallion Chair），因此女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri也援用了極致霧彩灰來打造Saddle馬鞍包、30 Montaigne翻蓋包，以及孫芸芸手上拎著的Book托特包等，她詮釋出辣媽的典範，包款繡上客製化的Trinity字樣，是女兒廖思惟的英文名，母女可以同用一個包款真是太有愛的巧思。

粉紅、桃紅 討歡心甜蜜蜜

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以長期熱賣款Twist打造搶眼桃紅新款，是時髦媽咪刷存在感的好幫手，以LV字首轉鎖的旋釦帶來趣味開合設計，加上時髦的金屬鍊帶，讓媽媽成為閃亮的街拍女王。FENDI Baguette包款是品牌的經典象徵，也是貴氣時尚女性的必備包款之一，母親節期間FENDI以各式尺寸、鍊帶錢包、卡片套等展現Baguette的多樣變化，此外，還有輪廓渾圓可愛的By The Way Bag，輕巧實用。

MICHAEL KORS也以限量的煙玫瑰、灰霧藍色系推出母親節限定款Cece手袋，以搖滾風的鉚釘提把、粗織金屬背帶等，表現多變個性，提把可拆下當作手環裝飾，背帶也可作為腰帶，包身內刻著全球限量編號的金屬標牌，是給媽咪的貼心閃愛禮。

炫彩糖果色 媽咪變年輕

路易威登以夏日海岸度假的美好時光而設計的Escale系列，將經典Monogram圖樣放大或縮小，輔以日本古老紮染Shibori手工藝，打造了粉紅、粉藍交織的夏日色彩，其中的LV Escale NeoNoe水桶包輕巧有型，附可拆式肩帶，讓年輕媽咪更俏麗。DELVAUX每年的年度限量系列，運用透明pvc材質打造，輕盈俏皮、繽紛時尚，讓媽媽造型兼顧貴氣與年輕。

而COACH的Tabby包款系列，直接以帶有波希米亞氣息的粉嫩花粉、黃、桃粉色鉤針刺繡花朵裝飾，搭襯經典Signature帆布塗層印花，在母親節展現優雅的春日氣息，珍妮佛羅培茲手上也有一個花朵Tabby肩背包款，綻放浪漫的花園情調。

DIOR Montaigne石灰色鍊帶翻蓋包，售價11萬元。圖／DIOR提供
DIOR Montaigne石灰色鍊帶翻蓋包，售價11萬元。圖／DIOR提供
MICHAEL KORS的母親節形象廣告相當歡樂奔放。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS的母親節形象廣告相當歡樂奔放。圖／MICHAEL KORS提供
孫芸芸以Book石灰色法式印花刺繡帆布托特包搭出自我風格，售價88,000元。圖／取自IG
孫芸芸以Book石灰色法式印花刺繡帆布托特包搭出自我風格，售價88,000元。圖／取自IG
FENDI玫瑰裸色By The Way Bag，售價60,900元。圖／FENDI提供
FENDI玫瑰裸色By The Way Bag，售價60,900元。圖／FENDI提供
DIOR Saddle石灰色粒紋小牛皮長夾，售價40,500元。圖／DIOR提供
DIOR Saddle石灰色粒紋小牛皮長夾，售價40,500元。圖／DIOR提供
孫芸芸以Book石灰色法式印花刺繡帆布托特包搭出自我風格，售價88,000元。圖／取自IG
孫芸芸以Book石灰色法式印花刺繡帆布托特包搭出自我風格，售價88,000元。圖／取自IG
孫芸芸以Book石灰色法式印花刺繡帆布托特包搭出自我風格，FENDI母親節推出多樣個性商品。圖／取自IG、FENDI提供
孫芸芸以Book石灰色法式印花刺繡帆布托特包搭出自我風格，FENDI母親節推出多樣個性商品。圖／取自IG、FENDI提供
FENDI推出2020母親節系列包款。圖／FENDI提供
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FENDI黃色FF Logo長夾，售價26,000元。圖／FENDI提供
FENDI黃色FF Logo長夾，售價26,000元。圖／FENDI提供
FENDI粉色FF Logo Baguette迷你尺寸，售價67,000元。圖／FENDI提供
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路易威登Escale NeoNoe，售價76,500元。圖／LV提供
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DELVAUX年度限量系列Eye Catcher Tempete大型肩背手提包，售價50,600元。圖／DELVAUX提供
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MICHAEL KORS Cece煙玫瑰限量鍊帶包，售價22,900元。圖／MICHAEL KORS提供
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珍妮佛羅培茲選搭花卉裝飾COACH花朵Tabby肩背包款，售價21,800元。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲選搭花卉裝飾COACH花朵Tabby肩背包款，售價21,800元。圖／COACH提供
COACH花朵提柄Tabby手袋，售價21,800元。圖／COACH提供
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母親節 LV

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