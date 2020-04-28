孫芸芸的母親節應景穿搭 包款也能拎出辣媽的俏麗情調

在母親節來臨之前，孫芸芸拎了一只DIOR Book石灰色刺繡帆布托特包算是應景，也正好是品牌今年主打的母親節經典霧灰系列；而象徵慈愛、甜蜜的粉紅色款式，更是各家主攻色彩；此外，以時髦紮染風格或限定糖果色推出的手袋，則讓媽媽們展現了年輕幻彩的浪漫造型。

個性媽咪的經典之選

DIOR今年度母親節主打別緻雋永的特里亞農灰（Gris Trianon）色調，來自凡爾賽宮西北面的特里亞農宮，展現十八世紀的優雅宮廷氣質，1946年迪奧先生選址蒙田大道30號作為奠基地點時，設計師好友Victor Grandpierre即是以大量的特里亞農灰裝飾壁面、地毯與著名的圓背椅（Medallion Chair），因此女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri也援用了極致霧彩灰來打造Saddle馬鞍包、30 Montaigne翻蓋包，以及孫芸芸手上拎著的Book托特包等，她詮釋出辣媽的典範，包款繡上客製化的Trinity字樣，是女兒廖思惟的英文名，母女可以同用一個包款真是太有愛的巧思。

粉紅、桃紅 討歡心甜蜜蜜

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以長期熱賣款Twist打造搶眼桃紅新款，是時髦媽咪刷存在感的好幫手，以LV字首轉鎖的旋釦帶來趣味開合設計，加上時髦的金屬鍊帶，讓媽媽成為閃亮的街拍女王。FENDI Baguette包款是品牌的經典象徵，也是貴氣時尚女性的必備包款之一，母親節期間FENDI以各式尺寸、鍊帶錢包、卡片套等展現Baguette的多樣變化，此外，還有輪廓渾圓可愛的By The Way Bag，輕巧實用。

MICHAEL KORS也以限量的煙玫瑰、灰霧藍色系推出母親節限定款Cece手袋，以搖滾風的鉚釘提把、粗織金屬背帶等，表現多變個性，提把可拆下當作手環裝飾，背帶也可作為腰帶，包身內刻著全球限量編號的金屬標牌，是給媽咪的貼心閃愛禮。

炫彩糖果色 媽咪變年輕

路易威登以夏日海岸度假的美好時光而設計的Escale系列，將經典Monogram圖樣放大或縮小，輔以日本古老紮染Shibori手工藝，打造了粉紅、粉藍交織的夏日色彩，其中的LV Escale NeoNoe水桶包輕巧有型，附可拆式肩帶，讓年輕媽咪更俏麗。DELVAUX每年的年度限量系列，運用透明pvc材質打造，輕盈俏皮、繽紛時尚，讓媽媽造型兼顧貴氣與年輕。