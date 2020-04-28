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時尚度升級 多層次堆疊輕奢珠寶 新材質時髦上市

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
（左）DE BEERS的My First De Beers推出玫瑰金新材質的選擇。圖／De Beers提供（右）蕭邦Ice Cube系列，以獲公平交易認證的黃金打造，簡約造型適合堆疊配戴。圖／蕭邦提供
（左）DE BEERS的My First De Beers推出玫瑰金新材質的選擇。圖／De Beers提供（右）蕭邦Ice Cube系列，以獲公平交易認證的黃金打造，簡約造型適合堆疊配戴。圖／蕭邦提供

混搭珠寶不僅能為日常裝扮增添時尚度，更能升級IG自拍照。卡地亞（CARTIER）結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）的CLASH DE CARTIER系列，迎來最新的白K金材質，讓混搭變化出更多層次。DE BEERS針對首次收藏珠寶者推出的My First De Beers，則在既有的白K金外推出5款玫瑰金材質單品。蕭邦（Chopard）獲公平採礦認證黃金打造的Ice Cube系列，除了傳統的三色金之外，也有咖啡色陶瓷的選擇。

2018年推出的CLASH DE CARTIER系列，以矛盾個性迅速擄獲許多明星潮人的心：飾釘看似尖銳鋒利但卻觸感細緻、堅固牢靠但又靈活柔軟、線條幾何但不失女人味。如今在既有的玫瑰金材質外，再添上4款白K金之作：小型款戒指、無鍍銠處理及有鍍銠處理的中型款戒指、中型手環。可與既有的玫瑰金款式堆疊配戴，展現個人的時尚品味。

深受歡迎的My First De Beers系列簡約容易搭配、雋永不退流行，自推出以來除了一款玫瑰金手鍊外，作品多為白K金材質。這次則精選最具代表性的5款新作推出玫瑰金版本，包括：My First De Beers Clea五鑽項鍊、五鑽耳環與可單圈或雙圈配戴的鑽石長項鍊、以及My First De Beers Aura鑽石鍊墜與鑽石耳環。其中以整圈配鑽凸顯單顆鑽石魅力的My First De Beers Aura，率先登場的是最經典的圓形明亮式主鑽款，與既有的白K金款式散發截然不同的氣質。

蕭邦於1999年推出以正立方體為設計元素的Ice Cube系列珠寶，如今這由6個刻面、12道棱邊、8個尖端組成的幾何圖騰珠寶系列，以更小的尺寸緊密排列成Ice Cube Pure戒指、耳環、項鍊及手鐲，並以獲公平採礦認證的18K金打造，符合當代環保理念。同系列的Ice Cube Rock作品，則結合加入咖啡色高科技陶瓷，與傳統K金、鑲鑽珠寶配搭出更具摩登時髦的新風貌。

De Beers My First De Beers Clea 18K玫瑰金鑽石長項鍊，共鑲嵌11顆鑽石，11萬7,000元。圖／De Beers提供
De Beers My First De Beers Clea 18K玫瑰金鑽石長項鍊，共鑲嵌11顆鑽石，11萬7,000元。圖／De Beers提供
De Beers My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石鍊墜，主鑽約0.20克拉，91,000元。圖／De Beers提供
De Beers My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石鍊墜，主鑽約0.20克拉，91,000元。圖／De Beers提供
蕭邦Ice Cube系列，以獲公平交易認證的黃金打造，簡約造型適合堆疊配戴。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列，以獲公平交易認證的黃金打造，簡約造型適合堆疊配戴。圖／蕭邦提供
卡地亞CLASH DE CARTIER系列白K金戒指小型款，70,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞CLASH DE CARTIER系列白K金戒指小型款，70,000元。圖／卡地亞提供
De Beers My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石耳環，主鑽各約0.20克拉，13萬9,000元。圖／De Beers提供
De Beers My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石耳環，主鑽各約0.20克拉，13萬9,000元。圖／De Beers提供
蕭邦Ice Cube系列，以獲公平交易認證的黃金打造，簡約造型適合堆疊配戴。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列，以獲公平交易認證的黃金打造，簡約造型適合堆疊配戴。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列，以獲公平交易認證的黃金打造，簡約造型適合堆疊配戴。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列，以獲公平交易認證的黃金打造，簡約造型適合堆疊配戴。圖／蕭邦提供
De Beers My First De Beers Clea 18K玫瑰金五鑽耳環，92,000元。圖／De Beers提供
De Beers My First De Beers Clea 18K玫瑰金五鑽耳環，92,000元。圖／De Beers提供
卡地亞CLASH DE CARTIER系列無鍍銠白K金戒指中型款，10萬1,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞CLASH DE CARTIER系列無鍍銠白K金戒指中型款，10萬1,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞CLASH DE CARTIER系列白K金戒指中型款，10萬1,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞CLASH DE CARTIER系列白K金戒指中型款，10萬1,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞CLASH DE CARTIER系列白K金手環中型款，28萬7,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞CLASH DE CARTIER系列白K金手環中型款，28萬7,000元。圖／卡地亞提供

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