時尚度升級 多層次堆疊輕奢珠寶 新材質時髦上市

混搭珠寶不僅能為日常裝扮增添時尚度,更能升級IG自拍照。卡地亞(CARTIER)結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘(Clous de Paris)的CLASH DE CARTIER系列,迎來最新的白K金材質,讓混搭變化出更多層次。DE BEERS針對首次收藏珠寶者推出的My First De Beers,則在既有的白K金外推出5款玫瑰金材質單品。蕭邦(Chopard)獲公平採礦認證黃金打造的Ice Cube系列,除了傳統的三色金之外,也有咖啡色陶瓷的選擇。

2018年推出的CLASH DE CARTIER系列,以矛盾個性迅速擄獲許多明星潮人的心:飾釘看似尖銳鋒利但卻觸感細緻、堅固牢靠但又靈活柔軟、線條幾何但不失女人味。如今在既有的玫瑰金材質外,再添上4款白K金之作:小型款戒指、無鍍銠處理及有鍍銠處理的中型款戒指、中型手環。可與既有的玫瑰金款式堆疊配戴,展現個人的時尚品味。

深受歡迎的My First De Beers系列簡約容易搭配、雋永不退流行,自推出以來除了一款玫瑰金手鍊外,作品多為白K金材質。這次則精選最具代表性的5款新作推出玫瑰金版本,包括:My First De Beers Clea五鑽項鍊、五鑽耳環與可單圈或雙圈配戴的鑽石長項鍊、以及My First De Beers Aura鑽石鍊墜與鑽石耳環。其中以整圈配鑽凸顯單顆鑽石魅力的My First De Beers Aura,率先登場的是最經典的圓形明亮式主鑽款,與既有的白K金款式散發截然不同的氣質。