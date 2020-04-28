時尚度升級 多層次堆疊輕奢珠寶 新材質時髦上市
混搭珠寶不僅能為日常裝扮增添時尚度，更能升級IG自拍照。卡地亞（CARTIER）結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）的CLASH DE CARTIER系列，迎來最新的白K金材質，讓混搭變化出更多層次。DE BEERS針對首次收藏珠寶者推出的My First De Beers，則在既有的白K金外推出5款玫瑰金材質單品。蕭邦（Chopard）獲公平採礦認證黃金打造的Ice Cube系列，除了傳統的三色金之外，也有咖啡色陶瓷的選擇。
2018年推出的CLASH DE CARTIER系列，以矛盾個性迅速擄獲許多明星潮人的心：飾釘看似尖銳鋒利但卻觸感細緻、堅固牢靠但又靈活柔軟、線條幾何但不失女人味。如今在既有的玫瑰金材質外，再添上4款白K金之作：小型款戒指、無鍍銠處理及有鍍銠處理的中型款戒指、中型手環。可與既有的玫瑰金款式堆疊配戴，展現個人的時尚品味。
深受歡迎的My First De Beers系列簡約容易搭配、雋永不退流行，自推出以來除了一款玫瑰金手鍊外，作品多為白K金材質。這次則精選最具代表性的5款新作推出玫瑰金版本，包括：My First De Beers Clea五鑽項鍊、五鑽耳環與可單圈或雙圈配戴的鑽石長項鍊、以及My First De Beers Aura鑽石鍊墜與鑽石耳環。其中以整圈配鑽凸顯單顆鑽石魅力的My First De Beers Aura，率先登場的是最經典的圓形明亮式主鑽款，與既有的白K金款式散發截然不同的氣質。
蕭邦於1999年推出以正立方體為設計元素的Ice Cube系列珠寶，如今這由6個刻面、12道棱邊、8個尖端組成的幾何圖騰珠寶系列，以更小的尺寸緊密排列成Ice Cube Pure戒指、耳環、項鍊及手鐲，並以獲公平採礦認證的18K金打造，符合當代環保理念。同系列的Ice Cube Rock作品，則結合加入咖啡色高科技陶瓷，與傳統K金、鑲鑽珠寶配搭出更具摩登時髦的新風貌。
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