顯白大勢色！太妍換髮竟跟《夫婦的世界》小三撞髮色

想要換髮色嗎？那麼先來看看目前的大勢色系是什麼吧！韓星太妍最近就換了新髮色，染上淺棕的古銅金髮色，在陽光下看來更顯亮眼，重點是顯白程度100分，有眼尖的網友發現，這髮色怎麼很熟悉，原來大勢韓劇《夫婦的世界》中，小三韓素希的髮色也是淺棕帶點金色，不過暗度比較暗，長度超過肩膀，髮型師阿Win也表示，這就是今年夏天最夯的大勢色系。

太妍近期分享新髮色，一連在IG發了兩則貼文，顯然很滿意這髮色，髮型師阿Win分析，太妍的頭髮長度同樣過肩，但髮量沒有特別豐厚，前瀏海帶點空氣感，淺棕與金色的混合色，在室內與室外會有兩種顏色，室內看起來比較暗的古銅金，室外則相當亮眼，這樣的髮色，很適合亞洲人的黃皮膚，因為會特別顯白，平常也不用特別化妝，簡單的妝容即可。