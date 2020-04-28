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報稅季的小確幸！4大超商繳所得稅更方便　還能享購物優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN響應政府政策，透過5,755台ibon機台提供便利的繳稅服務，並限量加碼送OPEN POINT點數。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN響應政府政策，透過5,755台ibon機台提供便利的繳稅服務，並限量加碼送OPEN POINT點數。圖／7－ELEVEN提供

5月報稅季即將到來，今年受新冠肺炎疫情影響，為了避免報稅人潮群聚，財政部破例將所得稅結算申報繳納期限延長一個月，從5月1日至6月30日都可報稅，並首次開放4大超商機台可取得查詢碼，無須列舉報稅及繳稅金額2萬元以下即可現場補印稅額試算繳納單，並於超商櫃台完成繳稅。4大超商也祭出繳稅優惠，為荷包失血的報稅季增添小確幸。

即日至6月30日攜帶已註冊的健保卡或自然人憑證至4大超商機台，繳稅金額在2萬元以下可補印稅額試算繳納單，可直接於超商門市櫃台繳納；如果在2萬元以上則會印出綜所稅查詢碼，提供無插卡機的民眾居家上網登入國稅局報稅系統完成報稅。

5月31日前持2萬元以下的綜所稅繳費單或2萬元以下的房屋稅繳費單到7－ELEVEN門市繳稅，每筆代收繳納送OPEN POINT 500點，使用中國信託、國泰世華、玉山銀行、台新銀行信用卡支付加碼再送1,000點，限量前40萬筆享有贈點活動，OPEN POINT點數可兌換商品、航空里程、網購點數、高鐵點數、台灣銀行黃金存摺等。7－ELEVEN門市4月29日起推出造型可愛的小熊維尼系列多合一讀卡機，可支援網路預購口罩、線上報稅、網路ATM轉帳、記憶卡讀取等用途，售價399元。

6月2日前持稅額試算繳納單於全家便利商店完成繳費，可享Let’s café 、餅乾、飲料等優惠，掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄還有機會抽SKODA汽車。

5月1日至6月30日到萊爾富繳稅，有機會抽中任天堂Switch、電鍋、咖啡機等好禮；5月5日前憑繳稅收據可享加189元購買復興空廚香草蜂蜜蛋糕（售價255元） 、微笑的樹手作年輪蛋糕（售價255元）、一之軒時光圓舞曲（售價255元）及會員Hi點2倍送（100點）；6月30日前憑繳稅收據可享預購牛肉95折，可任選美國牛五花火鍋片、澳洲嫩肩低脂火鍋片、澳洲牛梅花火鍋片、大塊肩胛沙朗牛排、安格斯嫩肩牛排、美國翼板牛排、美國牛腱及會員Hi點2倍送（100點）。

於OKmart繳稅可享杜老爺特級甜筒買2送2、樂客思巧克力香草夾心雪糕買1送1。

今年報所得稅更便利，攜帶已註冊的健保卡或自然人憑證於4大超商機台就可取得「查詢碼」或「補印稅額試算繳納單」。圖／萊爾富提供
今年報所得稅更便利，攜帶已註冊的健保卡或自然人憑證於4大超商機台就可取得「查詢碼」或「補印稅額試算繳納單」。圖／萊爾富提供
萊爾富推出繳稅優惠，6月30日前報會員手機號碼每月抽任天堂Switch和精美家電，憑繳稅收據還可享預購牛肉95折。圖／萊爾富提供
萊爾富推出繳稅優惠，6月30日前報會員手機號碼每月抽任天堂Switch和精美家電，憑繳稅收據還可享預購牛肉95折。圖／萊爾富提供
即日起至6月30日至4大超商機台憑已註冊的健保卡或自然人憑證，插卡就可直接印綜所稅查詢碼，2萬元以下可直接補印稅額試算繳納單並於門市繳稅。圖／7－ELEVEN提供
即日起至6月30日至4大超商機台憑已註冊的健保卡或自然人憑證，插卡就可直接印綜所稅查詢碼，2萬元以下可直接補印稅額試算繳納單並於門市繳稅。圖／7－ELEVEN提供

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