雲林也有「肉多多火鍋」了！身上有「粉紅色」送肉盤

以大份量肉盤著稱的「肉多多火鍋」，繼進軍六都、東進宜蘭之後，將於4月30日正式進駐雲林斗六，開設雲林首間肉多多門市。另外為迎接溫馨五月，自5月1日起，全台門市也推出一系列優惠活動，包括免費送肉盤、波士頓龍蝦加購優惠588元、贈送母親節肉蛋糕等方案。

肉多多火鍋以美國安格斯牛小排、prime低脂牛、霜降雪花牛等肉品，規劃有一系列單人或多人套餐，又以大份量的肉盤最具代表性。即將開幕的肉多多火鍋雲林斗六店，地點座落於斗六車站與斗六棒球場之間，乃是集團旗下第33間直營門市。業者表示，疫情期間，會先進行現有門市的優化，接下來展店將採街邊、商場並進，鎖定新光三越、att、遠東愛買等連鎖百貨，目標是3個月內開5間直營門市。