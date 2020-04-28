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BURBERRY遠百信義A13快閃店登場 孔曉振、蕭敬騰搶穿
BURBERRY在遠百信義A13開設限時專門店，以動物雕塑包括鵝、猴子、狼等作為視覺意象，來帶出當季以動物或水彩印花為主的單品，而孔曉振和蕭敬騰都已分別搶先穿搭了此系列。
以動物為靈感，是源於首席創意總監Riccardo Tisci和品牌創辦人Thomas Burberry都對於動物有共同熱愛，因此用動物形貌的概念來演繹經典和摩登的對比。Riccardo Tisci以創辦人經歷的維多利亞時期藝術、文化等元素為基礎，從中融入當代剪裁與設計概念，打造了TB包款、絲巾、經典大衣等嶄新樣貌，擬真的動物圖騰也讓單品更有記憶點。
BURBERRY快閃店預計開設半年，在米色的調性中，陳列男、女時裝，包括服裝、鞋履和配件，同步推出限定商品Anne皮革馬鞍包，飾有對比色方格肩背帶、柔軟麂皮襯裡。此外，因應動物概念而打造的水彩印花，也塑造了斑馬紋的流暢線條，孔曉振在韓國版《Dazed》的5月號封面，就穿了水彩印花女裝，蕭敬騰在歌唱節目中也以同系列造型登場；此外，丹寧布面的絎縫丹寧Lola包，漂白風格圖案也是來自小鹿斑比的紋樣，圍巾、絲巾區更展現了動物叢林的豐富魅力。
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