BURBERRY遠百信義A13快閃店登場 孔曉振、蕭敬騰搶穿

BURBERRY在遠百信義A13開設限時專門店，以動物雕塑包括鵝、猴子、狼等作為視覺意象，來帶出當季以動物或水彩印花為主的單品，而孔曉振和蕭敬騰都已分別搶先穿搭了此系列。

以動物為靈感，是源於首席創意總監Riccardo Tisci和品牌創辦人Thomas Burberry都對於動物有共同熱愛，因此用動物形貌的概念來演繹經典和摩登的對比。Riccardo Tisci以創辦人經歷的維多利亞時期藝術、文化等元素為基礎，從中融入當代剪裁與設計概念，打造了TB包款、絲巾、經典大衣等嶄新樣貌，擬真的動物圖騰也讓單品更有記憶點。