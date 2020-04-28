「新馬辣Plus+」首登台南！免費升級「九孔鮑吃到飽」

繼台北西門商圈、信義遠百A13之後，馬辣集團旗下的麻辣鍋吃到飽餐廳「新馬辣Plus+」，預計將於5月9日進駐新光三越台南西門，開設第3間分店，同時也是首間台北以外的門市。為慶祝新店開幕，還推出全桌升級「九孔鮑魚吃到飽」的優惠活動。

由「馬辣麻辣鍋」起家的馬辣集團，旗下擁有馬辣、東吉水產、哞哞屋等不同餐飲品牌，並在2016年新推出「新馬辣麻辣鍋」，後又再度推出升級版的「新馬辣Plus+」，藉由食材區分市場。相較於新馬辣，新馬辣PLUS+在原有菜單上，增加了無限供應的「美國SRF極黑和牛」與「澳洲M7黑毛和牛」，另外還有野生班節蝦、美國choice板腱低脂牛以及薄切的澳洲特級牛舌等食材，並設有多種選擇的自助吧，無限供應飲料與知名冰淇淋。餐費則是較新馬辣增加90元。