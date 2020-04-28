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傳遞正能量！編織手鍊串組圓滿 國旗配色與世界同在

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FRED FORCE 10白金鍊釦大型款搭配紅白藍三色纜繩手鍊，88,800元。圖／斐登提供
FRED FORCE 10白金鍊釦大型款搭配紅白藍三色纜繩手鍊，88,800元。圖／斐登提供

新冠疫情蔓延全球，雖是危機，但也讓人自忙碌的生活中多了一些時間重新審思，更珍惜家庭及所愛。言愛表情要及時，玉世家（JADEGIA）以此時此刻我們所處的情境發想創作出全新的入門圓珠編織手鍊「我們」系列，串起一大兩小翡翠圓珠，「珠圓玉潤」和諧又活潑的搭配，除了隨身攜帶對圓滿的希望，也發揮翡翠具守護配戴者的正面能量。系列精選綠、紅、白三色翡翠，琢為圓珠，與彩色練成搭配出不同的色調，可單獨或堆疊配戴，小朋友也很適合。

斐登（FRED）珠寶的代表作Force 10 系列手鍊，可以自選個性化的金屬扣頭和Emblem鍊繩，因百搭多變、男女皆宜而深受喜愛，設計運動風強烈。本季Emblem鍊繩推出全新的配色，以各個國家的國旗為靈感，除了表達對自身生長土地的關懷也代表了對於和諧世界期願，傳遞積極正面的能量。

玉世家「我們」系列，冰種白翡與翡翠圓珠編織手鍊，8.73毫米，8,200元。圖／玉世家提供
玉世家「我們」系列，冰種白翡與翡翠圓珠編織手鍊，8.73毫米，8,200元。圖／玉世家提供
FRED FORCE 10白金鍊釦大型款搭配紅白藍黑四色纜繩手鍊，88,800元。圖／斐登提供
FRED FORCE 10白金鍊釦大型款搭配紅白藍黑四色纜繩手鍊，88,800元。圖／斐登提供
玉世家「我們」系列，翡翠圓珠編織手鍊，8,200元起。圖／玉世家提供
玉世家「我們」系列，翡翠圓珠編織手鍊，8,200元起。圖／玉世家提供
玉世家推出全新的入門圓珠編織手鍊「我們」系列。圖／玉世家提供
玉世家推出全新的入門圓珠編織手鍊「我們」系列。圖／玉世家提供
玉世家推出全新的入門圓珠編織手鍊「我們」系列。圖／玉世家提供
玉世家推出全新的入門圓珠編織手鍊「我們」系列。圖／玉世家提供
FRED FORCE 10白金鍊釦大型款搭配紅白雙色纜繩手鍊，88,800元。圖／斐登提供
FRED FORCE 10白金鍊釦大型款搭配紅白雙色纜繩手鍊，88,800元。圖／斐登提供
玉世家「我們」系列，翡翠與紅翡圓珠編織手鍊，9.32毫米，16,800元。圖／玉世家提供
玉世家「我們」系列，翡翠與紅翡圓珠編織手鍊，9.32毫米，16,800元。圖／玉世家提供
玉世家「我們」系列翡翠圓珠編織手鍊，8,200元起。圖／玉世家提供
玉世家「我們」系列翡翠圓珠編織手鍊，8,200元起。圖／玉世家提供

疫情 國旗

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