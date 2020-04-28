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真的不封館！西華飯店30年最大優惠 「吃牛排送住房」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
專案再送早餐。圖／台北西華飯店提供
專案再送早餐。圖／台北西華飯店提供

前一波媒體沸沸揚揚炒熱「西華要封館」的話題，台北西華飯店為證實「真的沒有要封館」，加上飯店30周年，推出史上最大重磅優惠「吃牛排、送住房」，24盎司頂級丁骨牛排龍蝦大餐、西華一晚住宿、住滿30小時，再送兩客早餐4,888元。

優惠自4月30日至5月31日，以4,888元入住西華，就送價值4,680元的TOSCANA義大利餐廳「24盎司Prime頂級丁骨牛排一份」及「整隻奢華爐烤波士頓龍蝦」，幾乎等於「買牛排及龍蝦送一晚住房」，堪稱史無前例的超值優惠；並呼應西華「30周年」主題，早上10點提前入住、延遲至下午4點退房，住滿「30小時」，再贈送入住期間早餐兩客。

TOSCANA義大利餐廳以高檔牛排聞名，平時均消一人約2,500元起跳，如今聯手住房端出空前優惠吸客，以4,888元的價格(須加一成服務費)入住豪華客房，免費享用高檔的牛排及龍蝦，再住滿「30小時」，送免費早餐，專案推出後一個周末就狂銷超過100晚，迴響熱烈。

此專案不得與其他優惠併用，每日限量推出、每次訂房上限一晚。詳情可洽台北西華飯店：02-2718-1188轉訂房組。

爐烤波士頓龍蝦。圖／台北西華飯店提供
爐烤波士頓龍蝦。圖／台北西華飯店提供
豪華客房住滿30小時。圖／台北西華飯店提供
豪華客房住滿30小時。圖／台北西華飯店提供

義大利 訂房 波士頓

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