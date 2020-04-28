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侯佩岑搶穿「台灣限定色」 挑雙柔美粉紅鞋送媽媽吧！
母親節想為媽媽挑雙好穿好走的休閒鞋款，如果搭配溫暖柔美的粉色調感覺更能討媽媽歡心！不管是局部粉的Logo設計款或是搭配鑽飾的涼鞋款，都能滿足媽媽的少女心。
擁有5.5公分高科技輕量鞋底的HOGAN Midi H222鞋款，是品牌近期很受歡迎的人氣款式之一。今年春夏以金屬元素、粉色蛇紋壓印和麂皮拼接鞋款展現亮麗的俏皮風格，當中有較為艷麗的桃粉色，也有溫和甜美的淡粉紅，再搭配不同材質穿出率性與微奢華感。此外，還有兩款台灣限定Midi H222拼接休閒鞋，兩腳的腳後跟分別加上LOVE和愛心圖樣，很適合用來送禮表達心意。
因為搭配了標誌性的方扣、鑽飾，Roger Vivier旗下Viv’ Run休閒鞋向來是「貴婦風運動鞋」的最佳代表。今年春夏除了有粉紅櫻花款之外，更推出全新登場的Viv’ Run休閒涼鞋，同樣保留華麗水鑽細節與街頭老爹鞋的外觀，除了有深藍、黑色鑽扣款之外，還有粉紅搭白色的台灣專屬「全球限定配色」，連侯佩岑都忍不住搶穿。
而TOD’S今年則是首次為Double T系列推出休閒樂福鞋 ，方便穿脫的外型配上3.5公分鞋底，舒適又能修飾身形。春夏有非常適合季節穿搭的清新風裸粉皮革款，另也有百搭的黑色皮革款。
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