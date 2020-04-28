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侯佩岑搶穿「台灣限定色」 挑雙柔美粉紅鞋送媽媽吧！

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
侯佩岑穿台灣限定色的Viv’ Run休閒涼鞋。圖／摘自IG
侯佩岑穿台灣限定色的Viv’ Run休閒涼鞋。圖／摘自IG

母親節想為媽媽挑雙好穿好走的休閒鞋款，如果搭配溫暖柔美的粉色調感覺更能討媽媽歡心！不管是局部粉的Logo設計款或是搭配鑽飾的涼鞋款，都能滿足媽媽的少女心。

擁有5.5公分高科技輕量鞋底的HOGAN Midi H222鞋款，是品牌近期很受歡迎的人氣款式之一。今年春夏以金屬元素、粉色蛇紋壓印和麂皮拼接鞋款展現亮麗的俏皮風格，當中有較為艷麗的桃粉色，也有溫和甜美的淡粉紅，再搭配不同材質穿出率性與微奢華感。此外，還有兩款台灣限定Midi H222拼接休閒鞋，兩腳的腳後跟分別加上LOVE和愛心圖樣，很適合用來送禮表達心意。

因為搭配了標誌性的方扣、鑽飾，Roger Vivier旗下Viv’ Run休閒鞋向來是「貴婦風運動鞋」的最佳代表。今年春夏除了有粉紅櫻花款之外，更推出全新登場的Viv’ Run休閒涼鞋，同樣保留華麗水鑽細節與街頭老爹鞋的外觀，除了有深藍、黑色鑽扣款之外，還有粉紅搭白色的台灣專屬「全球限定配色」，連侯佩岑都忍不住搶穿。

而TOD’S今年則是首次為Double T系列推出休閒樂福鞋 ，方便穿脫的外型配上3.5公分鞋底，舒適又能修飾身形。春夏有非常適合季節穿搭的清新風裸粉皮革款，另也有百搭的黑色皮革款。

Viv’ Run深藍色鑽釦涼鞋，41,600元。圖／迪生提供
Viv’ Run深藍色鑽釦涼鞋，41,600元。圖／迪生提供
TOD’S Double T裸粉色皮革休閒樂福鞋，24,100元。圖／迪生提供
TOD’S Double T裸粉色皮革休閒樂福鞋，24,100元。圖／迪生提供
HOGAN Midi H222粉色磨面山羊皮休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供
HOGAN Midi H222粉色磨面山羊皮休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供
台灣限定HOGAN Midi H222撞色鏡面休閒鞋腳後跟分別加上LOVE和愛心圖樣，很適合用來送禮表達心意。圖／迪生提供
台灣限定HOGAN Midi H222撞色鏡面休閒鞋腳後跟分別加上LOVE和愛心圖樣，很適合用來送禮表達心意。圖／迪生提供
HOGAN Midi H222粉色蛇紋壓印休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供
HOGAN Midi H222粉色蛇紋壓印休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供
Viv’ Run粉色櫻花鑽釦休閒鞋，45,000元。圖／迪生提供
Viv’ Run粉色櫻花鑽釦休閒鞋，45,000元。圖／迪生提供
母親節想為媽媽挑雙好穿好走的休閒鞋款，如果搭配溫暖柔美的粉色調感覺更能討媽媽歡心！圖／迪生提供
母親節想為媽媽挑雙好穿好走的休閒鞋款，如果搭配溫暖柔美的粉色調感覺更能討媽媽歡心！圖／迪生提供
侯佩岑穿台灣限定色的Viv’ Run休閒涼鞋。圖／摘自IG
侯佩岑穿台灣限定色的Viv’ Run休閒涼鞋。圖／摘自IG
台灣限定HOGAN Midi H222撞色鏡面休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供
台灣限定HOGAN Midi H222撞色鏡面休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供
台灣限定HOGAN Midi H222 金色鏡面休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供
台灣限定HOGAN Midi H222 金色鏡面休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供

愛心 櫻花

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