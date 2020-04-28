期間限定 伯爵大手筆打造101超浪漫玫瑰工坊 花香玫瑰與美鑽的共演

母親節前夕，伯爵借101四樓的中庭廣場，攜手打造一方自即日起、五月三日為止的期間限定浪漫玫瑰花坊，除輾轉自法國、荷蘭空運來台家族傳人研發出的品種玫瑰PIAGET Rose，更推出包含2020年最新款式Limelight Gala砂金石鑽表，現場隨時展出約20件的高級珠寶與珠寶腕表款式，成為101購物中心的春日地標。

Limelight Gala女表本次首度採用了砂金石為表面，呈現嫵媚、閃亮、夢幻的星芒光澤。表款源自一件1973年的設計、伯爵並在2013年重新上市，本次的珠寶腕表款式皆採用了18K白金，並有32與26mm，並在表圈鑲嵌以明亮式切割鑽石。