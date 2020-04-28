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期間限定 伯爵大手筆打造101超浪漫玫瑰工坊 花香玫瑰與美鑽的共演
母親節前夕，伯爵借101四樓的中庭廣場，攜手打造一方自即日起、五月三日為止的期間限定浪漫玫瑰花坊，除輾轉自法國、荷蘭空運來台家族傳人研發出的品種玫瑰PIAGET Rose，更推出包含2020年最新款式Limelight Gala砂金石鑽表，現場隨時展出約20件的高級珠寶與珠寶腕表款式，成為101購物中心的春日地標。
Limelight Gala女表本次首度採用了砂金石為表面，呈現嫵媚、閃亮、夢幻的星芒光澤。表款源自一件1973年的設計、伯爵並在2013年重新上市，本次的珠寶腕表款式皆採用了18K白金，並有32與26mm，並在表圈鑲嵌以明亮式切割鑽石。
而該系列最大亮點首推型號Ref.G0A45168的18K白金高級珠寶腕表，除表面全鑲鑽、表殼再鑲嵌以32顆欖尖形切割鑽石，總重約4克拉；而另一只漸層藍寶石高級珠寶鑽表（Ref.G0A45363）則使用了22顆漸層藍寶石與20顆明亮式切割白鑽，從腕表的兩側，營造出鑽石火光與伯爵經典藍色視覺的夢幻漸變效果，表款全球限量88只，建議售價約197萬元。
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