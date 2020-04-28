帶媽媽吃好料！米其林饗宴、宴會廳獨享包廂 體驗新奇

溫馨母親節，美食也得搭上好氛圍，不妨在這特別的日子，選一家喜歡的風格飯店，慰勞媽媽、也犒賞自己。

●米其林餐廳「嘗星味」

既然要請媽媽吃大餐，那就到飯店找星光吧！

台北喜來登蟬聯米其林二星的「請客樓」，以健康養顏的概念出發，像是滋補湯品「香檳茸魚膠精粹黃金湯」，深海鰈魚肚與老母雞一同燉煮融入台版松露「香檳茸」、鮮美「松露水晶龍蝦鮮露」，還有四川名菜「酸菜魚汁油泡紅星斑」等。米其林餐盤推薦「辰園」也推出三款獨享套餐；想來點浪漫，「比薩屋」的義式雙人套餐從「瘋狂水煮魚」到「義式燴牛膝」，滋味活潑，餘韻無窮。

台北文華東方酒店連續兩年蟬聯米其林一星的餐廳「雅閣」，5月1日至3日、8日至10日的午、晚餐推出母親節限定套餐，嚴選頂級食材如花膠、龍蝦、遼參等打造7道式奢華套餐。此外，想來點現代風，文華Café也有主菜四選一、無限暢享新鮮海鮮塔及自助佳餚的選項；米其林推薦Bencotto義大利餐廳的母親節限定套餐，包括美國和牛菲力佐羊肚菌、海螯蝦燉飯搭北海道海膽等。

台北亞都麗緻大飯店連兩年摘一星的天香樓，在整個5月打造「城市空中舒壓」及「外燴料理教室」2大母親節提案。「城市空中舒壓」聯名台北101頂級空中芳療品牌A'CHRON，享用天香樓3,600元以上套餐，即可獲得價值5,680元頂級皇家專屬芳療舒壓120分鐘限量票券。而「外燴料理教室」則由天香樓星廚帶逛市場並到府清冰箱，教學料理技巧，同時製作10人星級桌宴(16,000元起)，讓媽媽在家輕鬆上菜，還能學會米其林烹煮秘訣。

●「包廂」安靜無擾

飯店宴會廳、客房改包廂，已不是新鮮事，帶著媽媽感受一下新奇，享受自家人用餐嬉鬧的美好，也是不錯的選項。

台北寒舍艾美酒店宴會廳2樓有5間包廂，30坪的空間寬敞舒適，並於5月9、10日午宴時段推出「母親節包廂饗宴」，中式套餐每桌8位16,888元+10%；此外，也有客房打造的專屬用餐包廂，免包廂費，每桌10人22,888元+10% (原價32,456元，約7折)。