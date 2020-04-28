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這3家下午茶太奢華！台法聯手、跨界精品真「美」食

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
香格里拉台北、台南遠東國際大飯店台法雙廚創意聯手。圖／台北遠東提供
香格里拉台北、台南遠東國際大飯店台法雙廚創意聯手。圖／台北遠東提供

星級飯店除了力拼外帶外送，氛圍至上的「貴婦下午茶」也力求創新，香格里拉台北&台南遠東國際大飯店推出「台法雙廚」創意聯手的新滋味；台北文華東方酒店、台北晶華酒店則跨界精品，美上加美。

香格里拉台北、台南遠東由法籍甜點主廚胡孟洋攜手榮獲「世界巧克力大賽」銀牌的甜點主廚許煜新 (阿新)，5月2日至6月28日期間周末限定，推出台味漂「洋」下午茶。有「減法甜點主廚」之稱的阿新主廚，帶來他最拿手的手工巧克力；Yann則將經典法式甜點元素融入午茶餐點，兩人巧妙的將經典和創新「玩」入餐點中。

像是有著法式可麗露外形的「馬達加斯加香草慕斯蛋糕佐水蜜桃醬」，全新呈現的「馬鞭草水蜜桃聖多諾黑泡芙」、「巴黎安努爾香草白巧克力慕斯」等，饒富法式風情又讓人回味無窮。每位1,080+10%。

台北文華東方酒店與法國頂級保養品牌Sisley再次攜手，即日起至5月31日在青隅推出「黑玫瑰珍寵下午茶饗宴」，以Sisley黑玫瑰系列的主要成份「頂級巴卡拉黑玫瑰」為靈感來源，演繹出一系列精巧甜點，包括「珍寵瑰荔慕斯」、「薰香奶霜小點」、「花漾美人」等，讓視覺與味覺都大滿足。享用下午茶還可獲贈Sisley限量小禮，每位1,350元起。

台北晶華酒店二樓的上庭酒廊即日起至5月31日，與頂級珠寶品牌MIKIMOTO合作推出「限定雙層午茶組」。主廚以品牌經典系列「Jeux de Rubans」與「Les Pétales Place Vendôme」作為創作靈感，包括以咖啡榛果醬、粉色巧克力及食用花瓣交織成的「粉紅棒棒糖」；宛如漫步在春季花園中，入口飄散玫瑰餘韻的「玫瑰茶凝凍」；以及夾入蜜桃甘納許與伯爵茶的「蜜桃伯爵茶馬卡龍」等夢幻甜點。款款手工小點猶如華麗精緻的珠寶藝品，每套1,280元、可供兩人分享。

青隅XSisley的黑玫瑰珍寵下午茶饗宴。圖／台北文華東方酒店提供
青隅XSisley的黑玫瑰珍寵下午茶饗宴。圖／台北文華東方酒店提供
青隅 X Sisley黑玫瑰珍寵下午茶饗宴。圖／台北文華東方酒店提供
青隅 X Sisley黑玫瑰珍寵下午茶饗宴。圖／台北文華東方酒店提供
香格里拉台北、台南遠東國際大飯店台法雙廚創意聯手推出期間限定週末下午茶，圖為「馬鞭草水蜜桃聖多諾黑泡芙」。圖／台北遠東提供
香格里拉台北、台南遠東國際大飯店台法雙廚創意聯手推出期間限定週末下午茶，圖為「馬鞭草水蜜桃聖多諾黑泡芙」。圖／台北遠東提供
晶華酒店上庭酒廊和頂級珠寶品牌MIKIMOTO合作，推出期間限定「聯名雙層午茶組」，每組1,280元。圖／台北晶華酒店提供
晶華酒店上庭酒廊和頂級珠寶品牌MIKIMOTO合作，推出期間限定「聯名雙層午茶組」，每組1,280元。圖／台北晶華酒店提供

甜點 酒店 巧克力

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