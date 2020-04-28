這3家下午茶太奢華！台法聯手、跨界精品真「美」食

星級飯店除了力拼外帶外送，氛圍至上的「貴婦下午茶」也力求創新，香格里拉台北&台南遠東國際大飯店推出「台法雙廚」創意聯手的新滋味；台北文華東方酒店、台北晶華酒店則跨界精品，美上加美。

香格里拉台北、台南遠東由法籍甜點主廚胡孟洋攜手榮獲「世界巧克力大賽」銀牌的甜點主廚許煜新 (阿新)，5月2日至6月28日期間周末限定，推出台味漂「洋」下午茶。有「減法甜點主廚」之稱的阿新主廚，帶來他最拿手的手工巧克力；Yann則將經典法式甜點元素融入午茶餐點，兩人巧妙的將經典和創新「玩」入餐點中。

像是有著法式可麗露外形的「馬達加斯加香草慕斯蛋糕佐水蜜桃醬」，全新呈現的「馬鞭草水蜜桃聖多諾黑泡芙」、「巴黎安努爾香草白巧克力慕斯」等，饒富法式風情又讓人回味無窮。每位1,080+10%。

台北文華東方酒店與法國頂級保養品牌Sisley再次攜手，即日起至5月31日在青隅推出「黑玫瑰珍寵下午茶饗宴」，以Sisley黑玫瑰系列的主要成份「頂級巴卡拉黑玫瑰」為靈感來源，演繹出一系列精巧甜點，包括「珍寵瑰荔慕斯」、「薰香奶霜小點」、「花漾美人」等，讓視覺與味覺都大滿足。享用下午茶還可獲贈Sisley限量小禮，每位1,350元起。