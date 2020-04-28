文青媽媽也過節 青鳥捎來祝福 創意珍珠有個性

母親節將至，台灣珠寶設計師林曉同推出全新「幸福青鳥」套鍊作品。青鳥是品牌經典的幸福使者，新作結合珍珠，除了為母親捎來幸福，也以天然珍珠的溫潤光澤及高貴氣質，象徵對母親深厚內斂的情感。項鍊設計在一彎如月的金屬線條上綴上璀璨的鑽石，彷彿月光灑落枝頭，翠綠青鳥停駐其上，伴著潔白渾圓的珍珠，更顯溫柔。另一款設計則將珍珠鑽石化作鳥巢，讓青鳥緊緊倚靠。

同時登場的還有體積不到1公分的靈巧微型青鳥，搭配象徵智慧的綠色沙佛萊石珠，可與珍珠款當作母女對鍊一起配戴。同時自即日起至5月12日止，於全台林曉同珠寶店櫃購買幸福青鳥系列作品滿三萬元，贈送限量青鳥小香水乙瓶，贈完為止。