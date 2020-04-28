聽新聞
test
0:00 / 0:00
文青媽媽也過節 青鳥捎來祝福 創意珍珠有個性
母親節將至，台灣珠寶設計師林曉同推出全新「幸福青鳥」套鍊作品。青鳥是品牌經典的幸福使者，新作結合珍珠，除了為母親捎來幸福，也以天然珍珠的溫潤光澤及高貴氣質，象徵對母親深厚內斂的情感。項鍊設計在一彎如月的金屬線條上綴上璀璨的鑽石，彷彿月光灑落枝頭，翠綠青鳥停駐其上，伴著潔白渾圓的珍珠，更顯溫柔。另一款設計則將珍珠鑽石化作鳥巢，讓青鳥緊緊倚靠。
同時登場的還有體積不到1公分的靈巧微型青鳥，搭配象徵智慧的綠色沙佛萊石珠，可與珍珠款當作母女對鍊一起配戴。同時自即日起至5月12日止，於全台林曉同珠寶店櫃購買幸福青鳥系列作品滿三萬元，贈送限量青鳥小香水乙瓶，贈完為止。
擅長珍珠的日本珠寶品牌TASAKI，母親節主推由設計師Melanie Georgacopoulos創作的M/G TASAKI系列。設計師以雕塑手法重新解構珍珠，例如以海洋貝殼為靈感的SHELL系列，在依大小順序排列的珍珠中，其中一顆點綴包覆有半圓黃金，看似隨意但巧妙平衡。WEDGE系列則大膽將珍珠切割成90度直角的V型表面，並將黃K金包覆其上，創作出別具個性魅力的珍珠作品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言