2020 新表 / 復刻1970 Hamilton金屬PSR跳字表太時髦 佛心價綠面Khaki Scuba正夯 下手要快

HAMILTON今日發表2020年度新表全預覽，合計帶來Jazzmaster、American Classic、Khaki Field、Khaki Aviation、 Khaki Navy五個系列與34只腕表，其中又以散發1970年代的太空復古風格PSR LED腕表氣場最為鮮明，強勢回歸2020。

1972年第一代的Pulsar「P1」腕表無疑是1969年登月之後的產物，充滿太空風格的金屬表殼與鍊帶表款，當時僅發表400只；或因大受好評，第二代Pulsar「P2」腕表旋即在隔年1973問世，並受美國總統Gerald Ford、Elton John所愛戴，並曾為羅傑摩爾（Roger Moore）在電影007中配戴。

從1970後的五十年後，Hamilton宣布第三代的Pulsar腕表強勢復歸，結合反光LCD與發光OLED的表款，具備混合式時間顯示。一旦按下按鈕一次，「數碼圓點」的紅色OLED 數字便會亮起，而LCD 顯示則確保時間於日光下可長時閱讀。精鋼銀色款式訂價約24,300元；PVD黃金塗層的金色款則採限量1,970只，訂價約32,400元。

此外Khaki Aviation系列加入了高價腕表系列常用的「飛行滑呎」功能，可在飛行員執行任務時進行精密計算，共有三針自動、兩地時間與計時碼表三種功能，又分42與44毫米兩種尺寸，其中三針自動款並運用了Swatch集團與愛彼聯合開發的專利鈦合金游絲，具備耐衝擊、耐溫度變化的特性。