快訊

錢櫃翁姓女經理移送北檢複訊 崩潰大哭：不會操作消防設備

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020 新表 / 復刻1970 Hamilton金屬PSR跳字表太時髦 佛心價綠面Khaki Scuba正夯 下手要快

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
首次將「飛行滑呎」功能加入設計的Khaki Aviation系列，除計時碼表功能，另有三針自動與兩地時間款式。記者釋俊哲 / 攝影。
首次將「飛行滑呎」功能加入設計的Khaki Aviation系列，除計時碼表功能，另有三針自動與兩地時間款式。記者釋俊哲 / 攝影。

HAMILTON今日發表2020年度新表全預覽，合計帶來Jazzmaster、American Classic、Khaki Field、Khaki Aviation、 Khaki Navy五個系列與34只腕表，其中又以散發1970年代的太空復古風格PSR LED腕表氣場最為鮮明，強勢回歸2020。

1972年第一代的Pulsar「P1」腕表無疑是1969年登月之後的產物，充滿太空風格的金屬表殼與鍊帶表款，當時僅發表400只；或因大受好評，第二代Pulsar「P2」腕表旋即在隔年1973問世，並受美國總統Gerald Ford、Elton John所愛戴，並曾為羅傑摩爾（Roger Moore）在電影007中配戴。

從1970後的五十年後，Hamilton宣布第三代的Pulsar腕表強勢復歸，結合反光LCD與發光OLED的表款，具備混合式時間顯示。一旦按下按鈕一次，「數碼圓點」的紅色OLED 數字便會亮起，而LCD 顯示則確保時間於日光下可長時閱讀。精鋼銀色款式訂價約24,300元；PVD黃金塗層的金色款則採限量1,970只，訂價約32,400元。

此外Khaki Aviation系列加入了高價腕表系列常用的「飛行滑呎」功能，可在飛行員執行任務時進行精密計算，共有三針自動、兩地時間與計時碼表三種功能，又分42與44毫米兩種尺寸，其中三針自動款並運用了Swatch集團與愛彼聯合開發的專利鈦合金游絲，具備耐衝擊、耐溫度變化的特性。

男性熱愛的潛水腕表也有Khaki系列的Belowzero腕表，原作曾在2015年電影「絕地救援」中被配戴，2020年新款則採用鈦合金，重量輕30%，價格則與精鋼相同為61,400元。Khaki Scuba則有一只綠色表面的40毫米款式搭配軍規NATO表帶，定價22,600價格超佛心，已在經銷通路成超熱門搶手貨，下手要快。

Hamilton，PSR電子數位跳字腕表，精鋼，時間顯示，OLED、LCD混合顯示方式，24,300元。圖 / Hamilton提供。
Hamilton，PSR電子數位跳字腕表，精鋼，時間顯示，OLED、LCD混合顯示方式，24,300元。圖 / Hamilton提供。
鏤空設計也是Hamilton今年設計手法之一，大量運用在Jazzmaster男表與女表之上，又分全鏤空與半鏤空。記者釋俊哲 / 攝影。
鏤空設計也是Hamilton今年設計手法之一，大量運用在Jazzmaster男表與女表之上，又分全鏤空與半鏤空。記者釋俊哲 / 攝影。
從1970年代復刻而來的PSR電子表，是Hamilton年度重點款式，金色款全球限量1970只、台灣配額30只，32,400元。圖 / Hamilton提供。
從1970年代復刻而來的PSR電子表，是Hamilton年度重點款式，金色款全球限量1970只、台灣配額30只，32,400元。圖 / Hamilton提供。

腕表 太空 電影

延伸閱讀

G-Shock人氣聯名表多連發 意圖癱瘓你的錢包 想要裝潮當硬漢通通有

2020 新表 / 高科技陶瓷綠上心 RADO年度新品大解析

IWC葡萄牙大軍23品陣列在前 月相潮汐腕表首發成亮點

鐘表與奇蹟網路表展新品情報大公開 揭2020高級鐘表全新篇章

相關新聞

感恩0確診、讚嘆勞工勤！全聯指定茶咖啡本周限時優惠

本周到全聯福利中心購買指定款茶飲或OFF COFFEE現煮咖啡，可享第二件0元、現折5或10元不等的優惠。

這3家下午茶太奢華！台法聯手、跨界精品真「美」食

星級飯店除了力拼外帶外送，氛圍至上的「貴婦下午茶」也力求創新，香格里拉台北&台南遠東國際大飯店推出「台法雙廚」創意聯手的...

獨／惡鄰騷擾＋破壞！伊藤久右衛門「茶籠」營業至4月29日

來自日本的「京都．宇治 伊藤久右衛門」，4月28日於官方臉書宣佈，因長期以來不斷受惡鄰居的騷擾及破壞店外海報，因此位於捷...

真的不封館！西華飯店30年最大優惠 「吃牛排送住房」

前一波媒體沸沸揚揚炒熱「西華要封館」的話題，台北西華飯店為證實「真的沒有要封館」，加上飯店30周年，推出史上最大重磅優惠...

侯佩岑搶穿「台灣限定色」 挑雙柔美粉紅鞋送媽媽吧！

母親節想為媽媽挑雙好穿好走的休閒鞋款，如果搭配溫暖柔美的粉色調感覺更能討媽媽歡心！不管是局部粉的Logo設計款或是搭配鑽...

期間限定 伯爵大手筆打造101超浪漫玫瑰工坊 花香玫瑰與美鑽的共演

母親節前夕，伯爵借101四樓的中庭廣場，攜手打造一方自即日起、五月三日為止的期間限定浪漫玫瑰花坊，除輾轉自法國、荷蘭空運...

帶媽媽吃好料！米其林饗宴、宴會廳獨享包廂 體驗新奇

溫馨母親節，美食也得搭上好氛圍，不妨在這特別的日子，選一家喜歡的風格飯店，慰勞媽媽、也犒賞自己。

文青媽媽也過節 青鳥捎來祝福 創意珍珠有個性

母親節將至，台灣珠寶設計師林曉同推出全新「幸福青鳥」套鍊作品。青鳥是品牌經典的幸福使者，新作結合珍珠，除了為母親捎來幸福...

2020 新表 / 復刻1970 Hamilton金屬PSR跳字表太時髦 佛心價綠面Khaki Scuba正夯 下手要快

HAMILTON今日發表2020年度新表全預覽，合計帶來Jazzmaster、American Classic、Khak...

在家也能買彩妝 香奈兒網路購物平台終於開放啦！

香奈兒終於開放網購了！聽到這個消息相信不少時尚迷都會覺得精神為之一振，畢竟香奈兒是少數目前還未加入網路購物的品牌，特別是...

便當盒、盤碗組、摺疊和室椅超實用！7-11推「角落小夥伴」CITY系列集點

可愛到犯規的日本超人氣療癒肖像「角落小夥伴」現身7－ELEVEN！5月6日起7－ELEVEN將推出CITY系列「角落小夥...

走向戶外正夯！The North Face、始祖鳥機能運動服飾也要跟上潮流穿搭

因為新冠肺炎影響，讓許多人的假日都開始往戶外走去，然而針對消費者的需求，主打機能性運動服飾的品牌包括The North ...

熱門新聞

獨／20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

連收2間！「麻膳堂」北車、板橋車站店都熄燈

20年的回憶再見！ 麻布茶房5月1日起停止營業

全台分店將關門！ESPRIT撤出亞洲 林青霞老公拋空後又「疫」重擊？

夫指妻在家久要多付水電 婚後超誇張AA制網友都看傻

萊爾富的優點是什麼？ 網推一關鍵優勢：時常免運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。