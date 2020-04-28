在家也能買彩妝 香奈兒網路購物平台終於開放啦！

香奈兒終於開放網購了！聽到這個消息相信不少時尚迷都會覺得精神為之一振，畢竟香奈兒是少數目前還未加入網路購物的品牌，特別是在最近這種防疫時期能夠不用出門就可以選購品牌商品，真的方便許多！

不過呢，這次香奈兒只針對化妝品推出期間限定的網路商店，而且目前全球只在香港開放，即日起到今年年底都可以在e-popup.chanel.com/zh-HK這個網路商店選購彩妝品、香水和護膚產品。點進頁面也可以看到超可愛的插畫，這是沿用自之前香奈兒邀請旗下員工兒女所畫的塗鴉作品企劃，也正好搭上母親節檔期的送禮訴求。

因為新冠肺炎疫情緣故，彩妝市場的確受到相當大的影響，首先大家出門的機會變少了，而且大多戴著口罩，化妝機會也比以前少很多。再來是化妝品的試用對傳染病來說風險相對較大，許多開架店家都在最近取消了試用服務，專櫃方面則是多加了很多防護措施。香奈兒在近期也在社群上提出#StayHome的企畫，用彩妝教學影片、妝容風格建議等為待在家的顧客提供更多資訊。現在又有期間限定的線上商店，也不失是另一種活絡經濟的方式。