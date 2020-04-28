六福莊推「試膽量專案」 看猛獸＋高空繩索

六福旅遊集團旗下關西六福莊推出「2020好膽來玩‧極限high體驗專案」，即日起至6月20日期間銷售，須於指定日期入住，包含雙人入住剛果藍天客房一晚、活力早餐兩客外，還有零距離跟猛獸面對面、結合最夯的高空繩索體驗，兩天一夜的雙人刺激之旅只要7,999元。

六福表示，若兩天一夜玩不過癮，住宿再多一晚，加碼贈送六福村入園手環，挑戰「魔王級」遊樂設施，無論是雙腳懸空坐上瞬間最高時速達122公里的「笑傲飛鷹」螺旋衝天，抑或是搭乘「大怒神」由地面上升到17層樓高，再以自由落體般的重力加速度墜落回地面，都讓人盡情地尖叫，把煩惱和壓力通通甩腦後，三天兩夜雙人價格12,999元，自認膽大者千萬不能錯過。

關西六福莊與台灣外展教育基金會合作，特別推出「2020好膽來玩‧極限high體驗專案」，只要年滿10歲以上的住客，都能來一場膽量測試之旅。

另外，配合高空繩索體驗場次分別為5/2、5/9、6/21、6/28，民眾須於指定日期入住剛果藍天客房，期間可於六福莊內體驗「勇闖猛獸島」，搭乘特製的鐵籠車駛進六福村野生動物區，與老虎、獅子、狒狒等猛獸面對面，近距離觀察令人心跳加速的進食現場，還有現在最夯的「高空繩索體驗」，內含個人保險及午餐，民眾須提前預約好場次，於當天再自行前往活動場地，將有專業人員指導教學，進行各種不同高度的刺激體驗，在9~15公尺的高空中，用全新的角度及心情欣賞這世界。