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便當盒、盤碗組、摺疊和室椅超實用！7-11推「角落小夥伴」CITY系列集點

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN自5月6日起將推出CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點活動。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN自5月6日起將推出CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點活動。圖／7－ELEVEN提供

可愛到犯規的日本超人氣療癒肖像「角落小夥伴」現身7－ELEVEN！5月6日起7－ELEVEN將推出CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點活動，推出一系列實用的生活好物，其中像是環保吸管組、不鏽鋼便當盒、陶瓷盤碗組、手沖快煮壺、造型和室椅等都值得衝一波，現萃茶杯身與杯套也可以看到角落小夥伴的可愛身影。

7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點首波將於5月6日開跑，購買全品項CITY CAFE、CITY TEA現萃茶、珍珠、精品咖啡、氮氣飲品可獲得1點，首波推出防潑水、防髒材質的「限量雙杯小提袋」，一次可裝2杯飲料，集滿4點＋79元或18點免費送一款，共5款、首批限量20萬個隨機出貨；「限量304不鏽鋼吸管3件組」集滿4點＋119元或18點免費送一款，共3款、限量10萬個隨機出貨；「限量304不鏽鋼便當盒」集滿4點＋149元或36點免費送一款，共3款設計、首批限量15萬個隨機出貨。

5月6日下午3點起開放限量預購的有「限量700ml陶瓷盤碗組」，碗蓋可當點心盤使用，集滿4點＋249元可兌換一款，共3款、限量共6萬個；「限量304不鏽鋼密封罐3公升」集滿4點＋299元可兌換一款，共2款、限量共2.5萬個；「限量角落小夥伴實木麵包板」集滿4點＋299元可兌換，限量1.5萬個；「限量500ml陶瓷咖啡手沖組」集滿4點＋399元可兌換一款，共2款、限量共2.5萬個。

第二波集點將於5月20日開跑，「限量四合一鬧鐘」翻轉就能輕鬆切換時鐘、鬧鐘、計時器、溫度計等4種功能，並有LED燈光照明辨識，集滿4點＋119元或18點免費送一款，共2款、限量4萬個隨機出貨；「限量A4資料夾」內附8張角落小夥伴信紙及內頁刻度尺，辦公、上課都實用，集滿4點＋109元或18點免費送一款，共2款、限量共4萬個隨機出貨。

5月20日下午3點起開放限量預購的有木頭材質、可摺疊收納的「限量托盤桌」，集滿4點＋449元可兌換一款，共2款、限量共2.5萬個；「限量1,000ml手沖快煮壺」為304不鏽鋼材質，煮沸後自動斷電、壺身可360度旋轉，集滿4點＋799元可兌換一款，共2款、限量共1.7萬個；可愛大頭造型設計、可摺疊收納的「限量造型和室椅」集滿4點＋999元可兌換一款，共有白熊、貓咪2款、限量共2.7萬個。

5月6日至6月2日購買CITY CAFE、精品咖啡、現萃茶、珍珠飲品等大杯以上可享第2杯7折，7－ELEVEN現調飲品CITY TEA現萃茶特大杯及大杯飲品即日起也推出角落小夥伴杯身與杯套。

慶祝五一勞動節，7－ELEVEN加碼推出限量滿額贈「OPEN！萬用收納夾」活動，以OPEN小將15周年慶限定設計推出4款「OPEN！萬用收納夾，可當口罩收納夾或收放發票、小物，5月1日上午7點11分起至5月3日單筆消費滿199元即可獲得（部分商品與門市不參與此活動），4款隨機出貨、送完為止。

7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月6日下午3點起開放預購的「限量角落小夥伴實木麵包板」集滿4點＋299元可兌換，限量1.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月6日下午3點起開放預購的「限量角落小夥伴實木麵包板」集滿4點＋299元可兌換，限量1.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點首波將於5月6日開跑，「限量304不鏽鋼便當盒」集滿4點＋149元或36點免費送一款，共3款設計、首批限量15萬個隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點首波將於5月6日開跑，「限量304不鏽鋼便當盒」集滿4點＋149元或36點免費送一款，共3款設計、首批限量15萬個隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點首波將於5月6日開跑，「限量雙杯小提袋」集滿4點＋79元或18點免費送一款，共5款、首批限量20萬個隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點首波將於5月6日開跑，「限量雙杯小提袋」集滿4點＋79元或18點免費送一款，共5款、首批限量20萬個隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月20日下午3點起開放預購的「限量托盤桌」集滿4點＋449元可兌換一款，共2款、限量共2.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月20日下午3點起開放預購的「限量托盤桌」集滿4點＋449元可兌換一款，共2款、限量共2.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月6日下午3點起開放預購的「限量304不鏽鋼密封罐3公升」集滿4點＋299元可兌換一款，共2款、限量共2.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月6日下午3點起開放預購的「限量304不鏽鋼密封罐3公升」集滿4點＋299元可兌換一款，共2款、限量共2.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點第二波將於5月20日開跑，「限量四合一鬧鐘」集滿4點＋119元或18點免費送一款，共2款、限量4萬個隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點第二波將於5月20日開跑，「限量四合一鬧鐘」集滿4點＋119元或18點免費送一款，共2款、限量4萬個隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月20日下午3點起開放預購的「限量造型和室椅」集滿4點＋999元可兌換一款，共2款、限量共2.7萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月20日下午3點起開放預購的「限量造型和室椅」集滿4點＋999元可兌換一款，共2款、限量共2.7萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點首波將於5月6日開跑，「限量304不鏽鋼吸管3件組」集滿4點＋119元或18點免費送一款，共3款、限量10萬個隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點首波將於5月6日開跑，「限量304不鏽鋼吸管3件組」集滿4點＋119元或18點免費送一款，共3款、限量10萬個隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月20日下午3點起開放預購的「限量1,000ml手沖快煮壺」集滿4點＋799元可兌換一款，共2款、限量共1.7萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月20日下午3點起開放預購的「限量1,000ml手沖快煮壺」集滿4點＋799元可兌換一款，共2款、限量共1.7萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月6日下午3點起開放預購的「限量500ml陶瓷咖啡手沖組」集滿4點＋399元可兌換一款，共2款、限量共2.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月6日下午3點起開放預購的「限量500ml陶瓷咖啡手沖組」集滿4點＋399元可兌換一款，共2款、限量共2.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月6日下午3點起開放預購的「限量700ml陶瓷盤碗組」，集滿4點＋249元可兌換一款，共3款、限量共6萬個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點，5月6日下午3點起開放預購的「限量700ml陶瓷盤碗組」，集滿4點＋249元可兌換一款，共3款、限量共6萬個。圖／7－ELEVEN提供

集點 咖啡

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