走向戶外正夯！The North Face、始祖鳥機能運動服飾也要跟上潮流穿搭

因為新冠肺炎影響，讓許多人的假日都開始往戶外走去，然而針對消費者的需求，主打機能性運動服飾的品牌包括The North Face、始祖鳥（ARC'TERYX）在推出新款時，更融入了潮流設計，緊跟當代流行文化。

The North Face在去年推出全新的防水物料FUTURELIGHT™後，就在運動市場再度掀起革新風潮，因此今年的新款輕快越野系列，同樣採取相同的材質打造出Arque Active Trail夾克。賦予防風、防水機能的同時，也具備了透氣性與耐久性，而且設計與配色上以棕褐、森綠凸顯男款的沉穩，女裝系列則透過檸檬黃與炭黑凸顯視覺平衡。不僅如此，為了應對多變天氣，這系列的運動T恤，採用聚酯纖維物料與修身剪裁，排汗快乾，為訓練提供乾爽舒適體驗。

始祖鳥Kyla連身褲3,980元。圖／ARC'TERYX提供

而高檔的機能運動品牌始祖鳥這季也推出了全新Fraser防水外套，採用GORE CKNIT™內襯技術的GORE-TEX面料，提供透氣的防水防風效果及貼身舒適性，除了適合戶外健行穿搭外，外觀更具有簡潔的都市風格。而專為女性而設的Venda防水套頭外套，採用寬鬆版型、拼接剪裁，前方如連帽外套的大口袋，增添休閒感與實用性。此外，Everyday都會生活系列今年也特別為女性消費者，開發了多款專屬商品，首度推出連身褲單品，使用聚脂纖維彈力塔夫綢，貼近台灣夏季氣候，寬鬆無袖上衣及袖口修飾上半身曲線，適合休閒旅行中穿搭。

The North Face Arque Active Trail女裝夾克9,380元。圖／The North Face提供

始祖鳥Gamma SL軟殼外套7,980元。圖／ARC'TERYX提供