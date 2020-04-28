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走向戶外正夯！The North Face、始祖鳥機能運動服飾也要跟上潮流穿搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
始祖鳥專為女性而設的Venda防水套頭外套，採用寬鬆版型、拼接剪裁，增添休閒感與實用性。圖／ARC'TERYX提供
始祖鳥專為女性而設的Venda防水套頭外套，採用寬鬆版型、拼接剪裁，增添休閒感與實用性。圖／ARC'TERYX提供

因為新冠肺炎影響，讓許多人的假日都開始往戶外走去，然而針對消費者的需求，主打機能性運動服飾的品牌包括The North Face、始祖鳥（ARC'TERYX）在推出新款時，更融入了潮流設計，緊跟當代流行文化。

The North Face在去年推出全新的防水物料FUTURELIGHT™後，就在運動市場再度掀起革新風潮，因此今年的新款輕快越野系列，同樣採取相同的材質打造出Arque Active Trail夾克。賦予防風、防水機能的同時，也具備了透氣性與耐久性，而且設計與配色上以棕褐、森綠凸顯男款的沉穩，女裝系列則透過檸檬黃與炭黑凸顯視覺平衡。不僅如此，為了應對多變天氣，這系列的運動T恤，採用聚酯纖維物料與修身剪裁，排汗快乾，為訓練提供乾爽舒適體驗。

始祖鳥Kyla連身褲3,980元。圖／ARC'TERYX提供
始祖鳥Kyla連身褲3,980元。圖／ARC'TERYX提供

而高檔的機能運動品牌始祖鳥這季也推出了全新Fraser防水外套，採用GORE CKNIT™內襯技術的GORE-TEX面料，提供透氣的防水防風效果及貼身舒適性，除了適合戶外健行穿搭外，外觀更具有簡潔的都市風格。而專為女性而設的Venda防水套頭外套，採用寬鬆版型、拼接剪裁，前方如連帽外套的大口袋，增添休閒感與實用性。此外，Everyday都會生活系列今年也特別為女性消費者，開發了多款專屬商品，首度推出連身褲單品，使用聚脂纖維彈力塔夫綢，貼近台灣夏季氣候，寬鬆無袖上衣及袖口修飾上半身曲線，適合休閒旅行中穿搭。

The North Face Arque Active Trail女裝夾克9,380元。圖／The North Face提供
The North Face Arque Active Trail女裝夾克9,380元。圖／The North Face提供

始祖鳥Gamma SL軟殼外套7,980元。圖／ARC'TERYX提供
始祖鳥Gamma SL軟殼外套7,980元。圖／ARC'TERYX提供

The North Face Active Trail Run女裝短褲1,980元。圖／The North Face提供
The North Face Active Trail Run女裝短褲1,980元。圖／The North Face提供

品牌 新冠肺炎

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