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獨／惡鄰騷擾＋破壞！伊藤久右衛門「茶籠」營業至4月29日

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
伊藤久右衛門供應有一系列的抹茶餐點與日式料理。圖／取自茶籠CHA LONG 伊藤久右衛門粉絲頁
伊藤久右衛門供應有一系列的抹茶餐點與日式料理。圖／取自茶籠CHA LONG 伊藤久右衛門粉絲頁

來自日本的「京都．宇治 伊藤久右衛門」，4月28日於官方臉書宣佈，因長期以來不斷受惡鄰居的騷擾及破壞店外海報，因此位於捷運松江南京站商圈的「茶籠」決定撤離，營業只至4月29日。最後2天的營業時間，外帶咖哩飯推出90元的回饋價。

伊藤久右衛門創建於1832年，主要販售與製造日本茶與相關食品，包括茶葉、抹茶粉、糖果、蛋糕、日本酒都是主要的商品。1996年時，伊藤久右衛門在京都宇治開設第一間日本茶葉複合式咖啡廳，後又於2016年首度登台，在台北開設第一間海外分店，並於2018年在松江南京站附近，開設「茶籠」。

伊藤久右衛門中山店鄰近捷運中山站商圈，店內供應有宇治抹茶芭菲、宇治抹茶紅豆湯、宇治抹茶咖哩、栗子紅豆最中等等餐點與甜品。而即將停業的「茶籠」同樣也供應有宇治抹茶芭菲、和風雞肉咖哩飯、蕃茄咖哩炒烏龍、特級抹茶煉乳刨冰等等人氣餐點，雖然部份餐點與中山店相同，但以鹹食為主，並也有專屬餐點，帶來不同的日系風味。

伊藤久右衛門的公告中指出，因長期以來不斷受惡鄰居的騷擾及破壞店外海報，在無奈的情況下，茶籠決定撤離尋找下一個合適的店面。至4月29日期間，外帶咖哩飯優惠價90元。另外粉絲團也公佈監視器影響，表示有清楚拍到整個過程。網友也表示「有影片應該要報警處理」、「告他們」

伊藤久右衛門宣佈，茶籠將於4／29停業搬家。圖／取自台灣伊藤久右衛門股份有限公司粉絲頁
伊藤久右衛門宣佈，茶籠將於4／29停業搬家。圖／取自台灣伊藤久右衛門股份有限公司粉絲頁

日本 捷運 茶葉

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