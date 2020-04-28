獨／惡鄰騷擾＋破壞！伊藤久右衛門「茶籠」營業至4月29日

來自日本的「京都．宇治 伊藤久右衛門」，4月28日於官方臉書宣佈，因長期以來不斷受惡鄰居的騷擾及破壞店外海報，因此位於捷運松江南京站商圈的「茶籠」決定撤離，營業只至4月29日。最後2天的營業時間，外帶咖哩飯推出90元的回饋價。

伊藤久右衛門創建於1832年，主要販售與製造日本茶與相關食品，包括茶葉、抹茶粉、糖果、蛋糕、日本酒都是主要的商品。1996年時，伊藤久右衛門在京都宇治開設第一間日本茶葉複合式咖啡廳，後又於2016年首度登台，在台北開設第一間海外分店，並於2018年在松江南京站附近，開設「茶籠」。

伊藤久右衛門中山店鄰近捷運中山站商圈，店內供應有宇治抹茶芭菲、宇治抹茶紅豆湯、宇治抹茶咖哩、栗子紅豆最中等等餐點與甜品。而即將停業的「茶籠」同樣也供應有宇治抹茶芭菲、和風雞肉咖哩飯、蕃茄咖哩炒烏龍、特級抹茶煉乳刨冰等等人氣餐點，雖然部份餐點與中山店相同，但以鹹食為主，並也有專屬餐點，帶來不同的日系風味。