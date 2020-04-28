快訊

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

戴口罩照樣散發名媛美 Sisley用黑玫瑰呵護亮眼明眸

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
Sisley「黑玫瑰亮眼水凝精露」預計5月1日上市，屆時品牌還將與台北文華東方酒店青隅攜手聯名推出「黑玫瑰珍寵下午茶饗宴」，將來自南法夢幻神秘的黑玫瑰，轉化為法式精品級甜點。 圖／Sisley提供
Sisley「黑玫瑰亮眼水凝精露」預計5月1日上市，屆時品牌還將與台北文華東方酒店青隅攜手聯名推出「黑玫瑰珍寵下午茶饗宴」，將來自南法夢幻神秘的黑玫瑰，轉化為法式精品級甜點。 圖／Sisley提供

正值防疫期，現在大家都是口罩戴好戴滿，只能靠「眼神」傳遞情緒和表情，也讓眼周肌膚的保養，顯得格外重要。以源自南法，每朵擁有40片花瓣的珍稀巴卡拉黑玫瑰為主要保養能量的Sisley黑玫瑰抗老系列，繼黑玫瑰珍寵滋養精華油、黑玫瑰彈潤水凝霜後，2020年夏天則推出全新「黑玫瑰亮眼水凝精露」。

Sisley提醒，現代人每天面對著各式各樣的情緒、壓力、疲勞…等，都會反映在我們的外表，特別是雙眸就像是我們靈魂的鏡像，不小心就會透露倦容。且眼周肌膚比其他部位的肌膚薄大約3~5倍，缺乏皮脂肪線和汗腺，相對乾燥、容易疲憊，使血液循環較不活躍，加上我們每天眨眼約1萬下，並長時間使用3C產品，再加上疫情間宅在家追劇等，都會使眼睛疲憊不堪，很難恢復原來的明亮活力。

Sisley指出，全新「黑玫瑰亮眼水凝精露」不僅有巴卡拉黑玫瑰滿滿的植物能量，訴求可舒緩改善眼周細緻肌膚的各種老化問題外，這次還搭配獨特水凝轉化科技，當接觸到肌膚時，便能瞬間轉化為清新細膩的水凝精露。

尤其特別的是，「黑玫瑰亮眼水凝精露」還有著非常專業且特別的冷瓷石筆頭設計，使用時搭配按摩手法，即可幫助眼周肌膚循環，一掃眼周疲憊，並提升眼周肌膚的明亮度。

Sisley「黑玫瑰亮眼水凝精露」預計5月1日上市，屆時品牌還將與台北文華東方酒店青隅攜手聯名推出「黑玫瑰珍寵下午茶饗宴」，將來自南法夢幻神秘的黑玫瑰，轉化為法式精品級甜點。

由文華東方型男行政西點主廚任樂軒( Hin )，以Sisley頂級珍稀保養成分¬巴卡拉黑玫瑰為靈感，將黑玫瑰蘊含的美麗能量、獨特的深紫紅色澤，以及經典的玫瑰精油香氣結合，打造出充滿法式優雅的玫瑰系列饗宴，包含4款鹹點及5款甜點，在春光中享受滿滿的浪漫玫瑰寵愛，活動自即日起至5月31日。

Sisley全新「黑玫瑰亮眼水凝精露」不僅有巴卡拉黑玫瑰滿滿的植物能量，訴求可舒緩改善眼周細緻肌膚的各種老化問題外，這次還搭配獨特水凝轉化科技，當接觸到肌膚時，便能瞬間轉化為清新細膩的水凝精露。 圖／Sisley提供
Sisley全新「黑玫瑰亮眼水凝精露」不僅有巴卡拉黑玫瑰滿滿的植物能量，訴求可舒緩改善眼周細緻肌膚的各種老化問題外，這次還搭配獨特水凝轉化科技，當接觸到肌膚時，便能瞬間轉化為清新細膩的水凝精露。 圖／Sisley提供

疫情

相關新聞

U值媒／誰來關心這些在體制外的人？

這聽起來並沒有什麼不對，和諧的社會需要大家共同維持。於是可以為整體人類福祉加分的是好人，反之破壞進步價值觀的就是壞人，必須要受到懲罰與改造。許多標籤因應而生，被判定為對社會有害的、不容於世的不斷被貼在某些族群身上，他們被認為是罪大惡極，是人類中的害蟲。

最強優惠！雅詩蘭黛「小棕瓶」限1日「買正貨送正貨」

真的是號稱史上最強的保養品優惠！台灣雅詩蘭黛稍早曝光，將於5月1日舉辦「棕心好友日」，希望透過傳奇的小棕瓶特潤超導修護露...

G-Shock人氣聯名表多連發 意圖癱瘓你的錢包 想要裝潮當硬漢通通有

想要緊跟韓國潮流，還是當迷彩風格硬漢，沒問題G-Shock通通都準備好了！有與韓國女性潮牌MISCHIEF合作的表款，更...

蕭敬騰衝很快！FENDI聯名3D錯視裝6月才上市就搶先穿

蕭敬騰近期在歌唱節目《歌手‧當打之年》總決賽中，一連選穿多個品牌的最新款，包括BALLY、BURBERRY春夏男裝和Ch...

珠光粉與海藍色為基調 旖旎流光詮釋法式優雅

源自法國的現代珠寶品牌FRED斐登日前首度登陸台灣，於台北101 一樓揭幕全台灣第一家精品店，甄選南法風情現代珠寶，悉心點綴當代都市女性頸腕指尖。精品店設計秉承FRED斐登全球店舖視覺風格，又一都市女性沉浸於FRED 斐登品牌創始人光線與色彩美學中的光彩空間。

2020 新表 / 高科技陶瓷綠上心 RADO年度新品大解析

身為Swatch Group集團高價位品牌的雷達表（RADO），昨日帶來2020年度新品全資訊公開，包含Captain ...

十人包園 家族好友安心出遊

疫情當前，想出去透透氣又不想人擠人嗎？聯合報系有行旅近日開出解方，祭出「家族好友十人包山包園」專案，十人即可成團，讓防疫...

獨／20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

來自日本，登台已經有20年歷史的「麻布茶房」，4月27日晚間於官方臉書宣佈，由於與日方代理合約到期，因此將於5月1日停止...

全台分店將關門！ESPRIT撤出亞洲 林青霞老公拋空後又「疫」重擊？

創立於1968年的ESPRIT（思捷），繼4月中傳出將關閉中國大陸所有門市之後，稍早又傳出接著將關掉所有亞洲其他店鋪的消...

連收2間！「麻膳堂」北車、板橋車站店都熄燈

又有餐廳熄燈了！位於和億北車站的「麻膳堂」HOYII北車站店，因租約到期因素，近期已經悄悄結束營業，招牌也已經拆除。另外...

嘴唇亮到可以當鏡子？GA「水鏡光」新唇釉5月上市

向來喜歡把服裝與時尚秀靈感運用在彩妝品上的Giorgio Armani，即將在5月推出一款「奢華訂製鏡光水唇釉」，這款唇...

線上拍賣將成主流？網拍珠寶熱賣 實體拍賣6月陸續回歸

因應居家防疫，線上實體拍賣會紛紛延期或改由線上形式取代，不過在家上網競標似乎已經成為全球珠寶藏家最熱衷的活動之一。佳士得...

熱門新聞

獨／20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

連收2間！「麻膳堂」北車、板橋車站店都熄燈

20年的回憶再見！ 麻布茶房5月1日起停止營業

全台分店將關門！ESPRIT撤出亞洲 林青霞老公拋空後又「疫」重擊？

夫指妻在家久要多付水電 婚後超誇張AA制網友都看傻

萊爾富的優點是什麼？ 網推一關鍵優勢：時常免運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。