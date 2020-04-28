戴口罩照樣散發名媛美 Sisley用黑玫瑰呵護亮眼明眸

正值防疫期，現在大家都是口罩戴好戴滿，只能靠「眼神」傳遞情緒和表情，也讓眼周肌膚的保養，顯得格外重要。以源自南法，每朵擁有40片花瓣的珍稀巴卡拉黑玫瑰為主要保養能量的Sisley黑玫瑰抗老系列，繼黑玫瑰珍寵滋養精華油、黑玫瑰彈潤水凝霜後，2020年夏天則推出全新「黑玫瑰亮眼水凝精露」。

Sisley提醒，現代人每天面對著各式各樣的情緒、壓力、疲勞…等，都會反映在我們的外表，特別是雙眸就像是我們靈魂的鏡像，不小心就會透露倦容。且眼周肌膚比其他部位的肌膚薄大約3~5倍，缺乏皮脂肪線和汗腺，相對乾燥、容易疲憊，使血液循環較不活躍，加上我們每天眨眼約1萬下，並長時間使用3C產品，再加上疫情間宅在家追劇等，都會使眼睛疲憊不堪，很難恢復原來的明亮活力。

Sisley指出，全新「黑玫瑰亮眼水凝精露」不僅有巴卡拉黑玫瑰滿滿的植物能量，訴求可舒緩改善眼周細緻肌膚的各種老化問題外，這次還搭配獨特水凝轉化科技，當接觸到肌膚時，便能瞬間轉化為清新細膩的水凝精露。

尤其特別的是，「黑玫瑰亮眼水凝精露」還有著非常專業且特別的冷瓷石筆頭設計，使用時搭配按摩手法，即可幫助眼周肌膚循環，一掃眼周疲憊，並提升眼周肌膚的明亮度。

Sisley「黑玫瑰亮眼水凝精露」預計5月1日上市，屆時品牌還將與台北文華東方酒店青隅攜手聯名推出「黑玫瑰珍寵下午茶饗宴」，將來自南法夢幻神秘的黑玫瑰，轉化為法式精品級甜點。