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最強優惠！雅詩蘭黛「小棕瓶」限1日「買正貨送正貨」

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛推出小棕瓶買正貨送正貨活動。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛推出小棕瓶買正貨送正貨活動。圖／雅詩蘭黛提供

真的是號稱史上最強的保養品優惠！台灣雅詩蘭黛稍早曝光，將於5月1日舉辦「棕心好友日」，希望透過傳奇的小棕瓶特潤超導修護露，傳遞關懷與傳遞愛，也是藉此向抗疫人員與大眾一起努力的成果致敬，當天在全台雅詩蘭黛專櫃、雅詩蘭黛官網上，購買特潤超導修護露50ml正貨售價3,900元，就在送一罐特潤超導修護露50ml正貨，等於直接打5折，堪稱是小棕瓶超級難得的折扣價。消息一曝光，網友也傻眼問說「真的假的？」

雅詩蘭黛的「棕心好友日」，限定5月1日當天，全台百貨專櫃、官網購物（早上11點起），同步啟動該項優惠，買小棕瓶50ml，再送50ml，可以分享給心愛的朋友，每人每帳號限購一組，數量有限，賣完為止。另外在雅詩蘭黛YAHOO官方旗艦店，同樣5月1日早上11點起，則是買小棕瓶30ml售價2,680元，加送30ml，同樣等於下殺5折。

雅詩蘭黛希望透過小棕瓶，點亮希望之光同心抗疫，因為小棕瓶是第一罐精華液，當年問世時，也是首罐添加玻尿酸的保養品，全球平均每分鐘賣出22瓶，對於現在口罩肌的肌膚問題，能夠舒緩解決。

雅詩蘭黛於5月1日，在全台專櫃、官網推出買小棕瓶50ml售價3,900元、送50ml活動。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛於5月1日，在全台專櫃、官網推出買小棕瓶50ml售價3,900元、送50ml活動。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛特潤超導修護露／50ml／3,900元、30ml／2,680元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛特潤超導修護露／50ml／3,900元、30ml／2,680元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕瓶是常賣的明星商品。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕瓶是常賣的明星商品。圖／雅詩蘭黛提供

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