最強優惠！雅詩蘭黛「小棕瓶」限1日「買正貨送正貨」

這聽起來並沒有什麼不對，和諧的社會需要大家共同維持。於是可以為整體人類福祉加分的是好人，反之破壞進步價值觀的就是壞人，必須要受到懲罰與改造。許多標籤因應而生，被判定為對社會有害的、不容於世的不斷被貼在某些族群身上，他們被認為是罪大惡極，是人類中的害蟲。

2020-04-28 12:41