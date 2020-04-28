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G-Shock人氣聯名表多連發 意圖癱瘓你的錢包 想要裝潮當硬漢通通有

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
想要緊跟韓國潮流，還是當迷彩風格硬漢，沒問題G-Shock通通都準備好了 ！圖／Casio提供
想要緊跟韓國潮流，還是當迷彩風格硬漢，沒問題G-Shock通通都準備好了 ！圖／Casio提供

想要緊跟韓國潮流，還是當迷彩風格硬漢，沒問題G-Shock通通都準備好了！有與韓國女性潮牌MISCHIEF合作的表款，更有和British Army英國陸軍聯手的腕表，不管怎麼選都讓人難以割捨，意圖扒光大家的錢包。

G-Shock首次與韓國潮牌MISCHIEF推出聯名表款，意在紀念其品牌成立十周年。圖／Casio提供
G-Shock首次與韓國潮牌MISCHIEF推出聯名表款，意在紀念其品牌成立十周年。圖／Casio提供

G-Shock首次與韓國潮牌MISCHIEF推出聯名表款，意在紀念其品牌成立十周年，所以採用了90年代的街頭流行風格，運用在經典的GA-140表款上，呈現出GMA-S140MC-1A合作系列腕表。由於女MISCHIEF是女性潮牌，因此G-Shock特別將表徑縮小至無論男、女都合適配戴的尺寸。表帶採用灰透黑材質加入仿舊設計，淺卡其色調的表圈保護殼與表帶搭配出復古感，而且表盤、表背皆印有MISCHIEF logo。值得一提的是，表帶上印有「DEADLY COMBINATION」字樣，源自於Big L和Tupac在2000年發行專輯《The Big Picture》中的歌曲。

G-Shock首次與韓國潮牌MISCHIEF推出聯名表款，意在紀念其品牌成立十周年。圖／Casio提供
G-Shock首次與韓國潮牌MISCHIEF推出聯名表款，意在紀念其品牌成立十周年。圖／Casio提供

不只有潮牌合作表款，喜歡軍風的人，又怎能錯過G-Shock和英國陸軍的聯名系列。手表品牌和軍隊合作不少見，不過都是動則數萬元起跳，然而GG-B100BA-1A腕表，既有著軍規迷彩，同時具備了防泥防塵、四大感應器與藍牙連結功能，卻不到15,000元，相當親民。表款選用G-Shock為專業人士打造的MUDMASTER泥人系列為基礎，搭載碳纖維核心防護構造，表圈以碳纖維與強化樹脂編織三層而成，上層再以透明樹脂錶圈覆蓋。表帶特別採全印刷技術，並於金屬表帶扣環刻印英國陸軍專屬標誌，搭配特殊紀念包裝，是一款軍事迷必備單品。

G-Shock與MISCHIEF合作GMA-S140MC-1A系列腕表3,800元。圖／Casio提供
G-Shock與MISCHIEF合作GMA-S140MC-1A系列腕表3,800元。圖／Casio提供

GMA-S140MC-1A系列表帶採用灰透黑材質加入仿舊設計，淺卡其色調的表圈保護殼與表帶搭配出復古感。圖／Casio提供
GMA-S140MC-1A系列表帶採用灰透黑材質加入仿舊設計，淺卡其色調的表圈保護殼與表帶搭配出復古感。圖／Casio提供

GG-B100BA-1A腕表，既有著軍規迷彩，同時具備了防泥防塵、四大感應器與藍牙連結功能。圖／Casio提供
GG-B100BA-1A腕表，既有著軍規迷彩，同時具備了防泥防塵、四大感應器與藍牙連結功能。圖／Casio提供

G-Shock與英國陸軍聯名GG-B100BA-1A腕表14,000元。圖／Casio提供
G-Shock與英國陸軍聯名GG-B100BA-1A腕表14,000元。圖／Casio提供

GG-B100BA-1A腕表搭配特殊紀念包裝，是一款軍事迷必備單品。圖／Casio提供
GG-B100BA-1A腕表搭配特殊紀念包裝，是一款軍事迷必備單品。圖／Casio提供

韓國 英國 腕表

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