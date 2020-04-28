蕭敬騰衝很快！FENDI聯名3D錯視裝6月才上市就搶先穿

蕭敬騰近期在歌唱節目《歌手‧當打之年》總決賽中，一連選穿多個品牌的最新款，包括BALLY、BURBERRY春夏男裝和Christian Louboutin球鞋，展現他「時尚先生」的實力，其中FENDI的California Sky系列聯名款預計在6月才會上市，蕭敬騰也搶先穿一波，表現加州的自由藝術風。

FENDI California Sky系列是品牌設計總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides，繼2019年暑期合作倫敦Harrods百貨的FENDI CAFFE以及Peekaboo Bar期間限定店之後，再度獨家攜手合作的2020早秋系列，以獨特黑、白兩色麥克筆繪畫風格，繪製時裝的車縫線和滾邊，形成3D立體錯視效果，展現美國加州活力且奔放的情調。