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蕭敬騰衝很快！FENDI聯名3D錯視裝6月才上市就搶先穿
蕭敬騰近期在歌唱節目《歌手‧當打之年》總決賽中，一連選穿多個品牌的最新款，包括BALLY、BURBERRY春夏男裝和Christian Louboutin球鞋，展現他「時尚先生」的實力，其中FENDI的California Sky系列聯名款預計在6月才會上市，蕭敬騰也搶先穿一波，表現加州的自由藝術風。
FENDI California Sky系列是品牌設計總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides，繼2019年暑期合作倫敦Harrods百貨的FENDI CAFFE以及Peekaboo Bar期間限定店之後，再度獨家攜手合作的2020早秋系列，以獨特黑、白兩色麥克筆繪畫風格，繪製時裝的車縫線和滾邊，形成3D立體錯視效果，展現美國加州活力且奔放的情調。
皮衣單品則是合襯蕭敬騰風格的造型，他梳了復古髮型搭配BALLY春夏酷黑皮衣，展現搖滾風。另外，他和林俊傑同台時則穿了BURBERRY 2020 春夏的修身喀什米爾休閒西裝，裁片袖身相當別緻，搭了水彩印花絲綢雪紡蝴蝶結襯衫，展現經典風格結合當代剪裁的趣味，也呼應BURBERRY當季進化宣言的主題。蕭敬騰在彩排時則是穿上LACOSTE和法國藝術家Jean-Michel Tixier合作的詼諧圖樣polo衫，搭配Christian Louboutin的Elastkid藍紅色鬆緊裝飾白底球鞋，整體造型顯得年輕有活力。
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