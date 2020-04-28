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蕭敬騰衝很快！FENDI聯名3D錯視裝6月才上市就搶先穿

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
蕭敬騰搶先穿上FENDI預計在6月底上市的California Sky系列。圖／FENDI提供
蕭敬騰搶先穿上FENDI預計在6月底上市的California Sky系列。圖／FENDI提供

蕭敬騰近期在歌唱節目《歌手‧當打之年》總決賽中，一連選穿多個品牌的最新款，包括BALLY、BURBERRY春夏男裝和Christian Louboutin球鞋，展現他「時尚先生」的實力，其中FENDI的California Sky系列聯名款預計在6月才會上市，蕭敬騰也搶先穿一波，表現加州的自由藝術風。

FENDI California Sky系列是品牌設計總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides，繼2019年暑期合作倫敦Harrods百貨的FENDI CAFFE以及Peekaboo Bar期間限定店之後，再度獨家攜手合作的2020早秋系列，以獨特黑、白兩色麥克筆繪畫風格，繪製時裝的車縫線和滾邊，形成3D立體錯視效果，展現美國加州活力且奔放的情調。

皮衣單品則是合襯蕭敬騰風格的造型，他梳了復古髮型搭配BALLY春夏酷黑皮衣，展現搖滾風。另外，他和林俊傑同台時則穿了BURBERRY 2020 春夏的修身喀什米爾休閒西裝，裁片袖身相當別緻，搭了水彩印花絲綢雪紡蝴蝶結襯衫，展現經典風格結合當代剪裁的趣味，也呼應BURBERRY當季進化宣言的主題。蕭敬騰在彩排時則是穿上LACOSTE和法國藝術家Jean-Michel Tixier合作的詼諧圖樣polo衫，搭配Christian Louboutin的Elastkid藍紅色鬆緊裝飾白底球鞋，整體造型顯得年輕有活力。

蕭敬騰穿LACOSTE X Jean-Michel Tixier藝術家聯名衫搭配Christian Louboutin Elastkid球鞋。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰穿LACOSTE X Jean-Michel Tixier藝術家聯名衫搭配Christian Louboutin Elastkid球鞋。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰於《歌手．當打之年》演繹BALLY騎士皮衣 、針織上衣、反摺皮質長褲。圖／BALLY提供
蕭敬騰於《歌手．當打之年》演繹BALLY騎士皮衣 、針織上衣、反摺皮質長褲。圖／BALLY提供
蕭敬騰於《歌手．當打之年》演繹BALLY騎士皮衣 、針織上衣、反摺皮質長褲，重新詮釋告五人《披星戴月的想你》。圖／BALLY提供
蕭敬騰於《歌手．當打之年》演繹BALLY騎士皮衣 、針織上衣、反摺皮質長褲，重新詮釋告五人《披星戴月的想你》。圖／BALLY提供
蕭敬騰身穿BURBERRY修身西裝外套（價格店洽）、水彩印花襯衫49,500元。圖／BURBERRY提供
蕭敬騰身穿BURBERRY修身西裝外套（價格店洽）、水彩印花襯衫49,500元。圖／BURBERRY提供
蕭敬騰搶先穿上FENDI預計在6月底上市的California Sky系列。圖／FENDI提供
蕭敬騰搶先穿上FENDI預計在6月底上市的California Sky系列。圖／FENDI提供
蕭敬騰於《歌手．當打之年》演繹BALLY騎士皮衣 、針織上衣、反摺皮質長褲，重新詮釋告五人《披星戴月的想你》。圖／BALLY提供
蕭敬騰於《歌手．當打之年》演繹BALLY騎士皮衣 、針織上衣、反摺皮質長褲，重新詮釋告五人《披星戴月的想你》。圖／BALLY提供
蕭敬騰穿LACOSTE X Jean-Michel Tixier藝術家聯名衫搭配Christian Louboutin Elastkid球鞋。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰穿LACOSTE X Jean-Michel Tixier藝術家聯名衫搭配Christian Louboutin Elastkid球鞋。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰選穿款Christian Louboutin的Elastkid藍紅色鬆緊裝飾白底球鞋，售價28,500元。圖／Christian Louboutin提供
蕭敬騰選穿款Christian Louboutin的Elastkid藍紅色鬆緊裝飾白底球鞋，售價28,500元。圖／Christian Louboutin提供

FENDI 藝術家 品牌 蕭敬騰

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