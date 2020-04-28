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2020 新表 / 高科技陶瓷綠上心 RADO年度新品大解析

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
True Secret真我系列鏤空陶瓷自動腕表，偏心式的表面設計並鑲嵌以鑽石，氣質空靈神秘，71,100元。圖 / RADO提供。
True Secret真我系列鏤空陶瓷自動腕表，偏心式的表面設計並鑲嵌以鑽石，氣質空靈神秘，71,100元。圖 / RADO提供。

身為Swatch Group集團高價位品牌的雷達表（RADO），昨日帶來2020年度新品全資訊公開，包含Captain Cook、True Thinline、True Secret、True Square、HyperChrome五大系列36款新品，除訴求「盡情感受（Feel It！）」為年度主軸，青銅款式的Captain Cook Bronze、一體成型的True Square真我系列，與True Thinline Automatic真我超薄系列自動腕表，都是年度重點。

雷達是陶瓷腕表先驅，1986、1990年都曾推出方型陶瓷腕表Ceramica & Integral系列，但True Square則是首個「一體成型」的方型陶瓷系列，同時表殼與表耳的連結也更為服貼，流暢；系列共有38與29mm兩種尺寸，38mm皆為機械、29mm皆為石英機芯，並有綠色、黑色、黑色與鑽石時標三種表面，價位則自44,900到64,900元不等；同系列還有True Square真我系列方型鏤空高科技陶瓷腕表，使用電漿陶瓷共有黑、槍灰色兩種款式，皆為38mm，預計七月上市。

青銅也是近年鐘表產業熱愛材質，Captain Cook Bronze庫克船長300米青銅自動腕表則使用了銅鋁合金，具較好的抗腐蝕性，表款出廠前表殼再電鍍上3mm的K金鍍層，以延遲氧化變異時間。綠、藍、棕三色表面都搭配同色陶瓷表圈，並將在五、七、九月分別上市，訂價皆為80,400元。

True Thinline Automatic真我超薄系列自動腕表則集合「鏤空」與「超薄」兩項元素，40mm表徑共有黑、黑色鑲鑽與橄欖綠色鏤空表面三種款式。最搶眼的橄欖綠款表面採鏤空設計，為了達成超薄目的，指針也經特別切削以降低厚度、回應超薄「身段」，時標則使用了碳纖維材質，全表僅92克，超薄也輕量化，限量2,020只、售價92,800元，預計九月上市。

RADO，Captain Cook Bronze庫克船長300米青銅自動腕表，銅鋁合金，42mm，自動上鍊機芯，時間、日期顯示，80,400元。圖 / RADO提供。
RADO，Captain Cook Bronze庫克船長300米青銅自動腕表，銅鋁合金，42mm，自動上鍊機芯，時間、日期顯示，80,400元。圖 / RADO提供。
HyperChrome Automatic皓星系列自動腕表，陶瓷，42毫米，自動上鍊機芯，綠色表面經太陽紋處理，80,400元。圖 / RADO提供。
HyperChrome Automatic皓星系列自動腕表，陶瓷，42毫米，自動上鍊機芯，綠色表面經太陽紋處理，80,400元。圖 / RADO提供。
RADO，真我超薄系列自動鏤空限量腕表，霧面高科技陶瓷，40毫米，自動上鍊機芯，限量2,020只，92,800元，預計九月上市。圖 / RADO提供。
RADO，真我超薄系列自動鏤空限量腕表，霧面高科技陶瓷，40毫米，自動上鍊機芯，限量2,020只，92,800元，預計九月上市。圖 / RADO提供。
True Square真我系列方形電漿高科技陶瓷自動腕表，是雷達首個一體成型的方型陶瓷系列，綠色表面散發森林原始氣息。64,900元。圖 / RADO提供。
True Square真我系列方形電漿高科技陶瓷自動腕表，是雷達首個一體成型的方型陶瓷系列，綠色表面散發森林原始氣息。64,900元。圖 / RADO提供。

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