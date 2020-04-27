十人包園 家族好友安心出遊

疫情當前，想出去透透氣又不想人擠人嗎？聯合報系有行旅近日開出解方，祭出「家族好友十人包山包園」專案，十人即可成團，讓防疫期間出遊更安心；另還有一日遊的精華旅程體驗。

有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」國內旅遊，在目前防疫作戰期間，提供百分百住宿、用車與用餐，所到處包場又包園，最符合安頓身心出遊特色。

即使是一日遊都有強烈的主題性，像近期將出發的宜蘭一日居遊，一次帶您體驗人文、生態、手作、建築的美學之旅，行程當中不走馬看花，有兩位職人親自導覽，參訪三處私人會館。上午先至絕美溪畔落雨松林散策，接著參觀青創得主李哲榮工作坊；午餐在山中珠寶盒城堡品嘗五星級私廚，並由城堡主人陳明芳親自導覽城堡祕境島嶼建築，午後將到訪人文薈萃書畫美學大宅院。

企業家山居歲月十三系列旅程，五月廿九日舉行宜蘭一日精華旅程體驗餐酒說明會。報名或洽詢請電02-86433926、86433581、86433517，或瀏覽有行旅官網。