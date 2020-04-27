20年的回憶再見！ 麻布茶房5月1日起停止營業

知名日本料理店麻布茶房將於5月1日停止營業，稍早在臉書發布訊息，表示與日方代理商合約到期，只營業到4月30日。不少網友紛紛表示不捨，留言「再見，走過青春歲月的麻布茶房」、 「我們的青春 以後吃不到了」。

麻布茶房專營日本料理，提供定食、鰻魚飯、拉麵、霜淇淋等多元餐點，擄獲眾多饕客的心。在台灣已經營20年之久，台北、台中皆有分店，是許多人年輕時的回憶。

如今在臉書上宣布5月1日起停止營業，麻布茶房邀請老顧客把握機會做「最後的回味」，也令不少網友震驚留言「我要趕快去吃」、「她們的冰淇淋好好吃，以前在西門町常吃」，也有不少人標記朋友說「好懷念以前練習完一起吃飯」。

對此，麻布茶房台北市南港店說，相關訊息要詢問總公司，總公司目前已下班，暫未獲回應。