獨／20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

來自日本，登台已經有20年歷史的「麻布茶房」，4月27日晚間於官方臉書宣佈，由於與日方代理合約到期，因此將於5月1日停止營業。隨著消息一出，引起許多粉絲不捨，留言「抹茶冰淇淋超好吃的啊～」、「難過中…」、「再見 走過青春歲月的麻布茶房」

已有30餘年經營歷史的日本麻布茶房，在東京港區、品川、新宿、台場、橫濱、川崎等地均有分店，為東京的人氣餐廳之一。2000年，麻布茶房首度登台，提供麻布甘味與茶屋文化，包括燒蕃薯霜淇淋、芭菲聖代、照燒雞肉飯、香濃胡麻擔擔麵、宇治金時白玉霜淇淋刨冰等餐點，都是店內的代表性商品。