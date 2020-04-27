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20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

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獨／20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麻布茶房。圖／取自麻布茶房粉絲頁
麻布茶房。圖／取自麻布茶房粉絲頁

來自日本，登台已經有20年歷史的「麻布茶房」，4月27日晚間於官方臉書宣佈，由於與日方代理合約到期，因此將於5月1日停止營業。隨著消息一出，引起許多粉絲不捨，留言「抹茶冰淇淋超好吃的啊～」、「難過中…」、「再見 走過青春歲月的麻布茶房」

已有30餘年經營歷史的日本麻布茶房，在東京港區、品川、新宿、台場、橫濱、川崎等地均有分店，為東京的人氣餐廳之一。2000年，麻布茶房首度登台，提供麻布甘味與茶屋文化，包括燒蕃薯霜淇淋、芭菲聖代、照燒雞肉飯、香濃胡麻擔擔麵、宇治金時白玉霜淇淋刨冰等餐點，都是店內的代表性商品。

對於六、七年級生來說，麻布茶房陪伴許多人度過青春歲月與戀愛時光，全盛時期，麻布茶房在台灣有超過10間分店，但隨著時代轉變以及代理轉換等種種因素，店面數量持續萎縮，目前僅剩下台北南港中信店、台中廣三SOGO店等兩間門市。而在麻布茶房宣佈將於5月1日停止營業後，許多粉絲標註好友，留言表示「我們的回憶」、「我們的青春 吃不到了」

麻布茶房宣告，將於5月1日結束營業。圖／取自麻布茶房粉絲頁
麻布茶房宣告，將於5月1日結束營業。圖／取自麻布茶房粉絲頁

日本 東京 中廣

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