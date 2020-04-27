聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業
來自日本，登台已經有20年歷史的「麻布茶房」，4月27日晚間於官方臉書宣佈，由於與日方代理合約到期，因此將於5月1日停止營業。隨著消息一出，引起許多粉絲不捨，留言「抹茶冰淇淋超好吃的啊～」、「難過中…」、「再見 走過青春歲月的麻布茶房」
已有30餘年經營歷史的日本麻布茶房，在東京港區、品川、新宿、台場、橫濱、川崎等地均有分店，為東京的人氣餐廳之一。2000年，麻布茶房首度登台，提供麻布甘味與茶屋文化，包括燒蕃薯霜淇淋、芭菲聖代、照燒雞肉飯、香濃胡麻擔擔麵、宇治金時白玉霜淇淋刨冰等餐點，都是店內的代表性商品。
對於六、七年級生來說，麻布茶房陪伴許多人度過青春歲月與戀愛時光，全盛時期，麻布茶房在台灣有超過10間分店，但隨著時代轉變以及代理轉換等種種因素，店面數量持續萎縮，目前僅剩下台北南港中信店、台中廣三SOGO店等兩間門市。而在麻布茶房宣佈將於5月1日停止營業後，許多粉絲標註好友，留言表示「我們的回憶」、「我們的青春 吃不到了」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言