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全台分店將關門！ESPRIT撤出亞洲 林青霞老公拋空後又「疫」重擊？

聯合報 / 記者孫曼吳曉涵／即時報導
ESPRIT（思捷）傳出將關掉所有亞洲分店的消息。圖／摘自官網
ESPRIT（思捷）傳出將關掉所有亞洲分店的消息。圖／摘自官網

創立於1968年的ESPRIT（思捷），繼4月中傳出將關閉中國大陸所有門市之後，稍早又傳出接著將關掉所有亞洲其他店鋪的消息！

目前ESPRIT（思捷）在亞洲有56間零售店，包括台灣、新加坡、馬來西亞、香港及澳門，預計關店計畫將在本財政年度末前完成。今後將專注於歐洲市場，並繼續中國大陸的合資公司業務以及亞洲的批發業務等。目前根據初步評估，包括員工遣散費在內的關店成本應落在1.5億至2億元港幣（約5.8億至7.8億元台幣）。

曾經於90年代風光一時的ESPRIT，自2008年金融海嘯後，銷售狀況和股價開始往下走，虧損情況連年加劇。去年就傳出市值從2007年的1770億港元（約新台幣6995億元）跌落至約30億港元（約新台幣118億元）的消息。ESPRIT品牌原本於1968年由Susie Russell及Douglas Tompkins在美國舊金山創立，後由台灣女星林青霞的先生邢李原創立的思捷遠東代理進到亞洲。代理商於90年代接掌ESPRIT於亞洲及歐洲的業務並改名思捷環球，更於1997年與華潤集團以合資公司「華潤思捷」進軍大陸市場。

2002年思捷環球完全收購ESPRIT後並於香港上市，邢李原因持股42％成為思捷環球第1大股東。但他自2006年起至2010年間陸續拋空股份，加上適逢ZARA、H&M、UNIQLO等快時尚興起，品牌業績一蹶不振導致股價大跌，2010年市值僅剩100多億港元。如今傳出退出亞洲大部分市場的消息並不令人意外。思捷除了關店遣散等，也傳出內部高層主管都將減薪為公司財務瘦身。

據品牌透露，從去年到今年3月31日止的九個月期間，即將收掉的56間亞洲零售店的收入佔集團同期總收入少了4%，其中也受到新冠肺炎疫情不小的影響。台灣方面目前有Sogo忠孝店、比漾廣場(永和店)、新光三越信義店A11門市、台中中友百貨店等，目前關於收店是否有相關促銷活動還沒有更進一步的消息。

馬來西亞 金融海嘯

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