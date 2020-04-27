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連收2間！「麻膳堂」北車、板橋車站店都熄燈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
麻膳堂位於HOYII北車站的門市，已經熄燈拆招牌。記者陳睿中／攝影
麻膳堂位於HOYII北車站的門市，已經熄燈拆招牌。記者陳睿中／攝影

又有餐廳熄燈了！位於和億北車站的「麻膳堂」HOYII北車站店，因租約到期因素，近期已經悄悄結束營業，招牌也已經拆除。另外麻膳堂位於板橋車站內的店面也已結束營業。未來若民眾想要品嚐店內招牌的牛肉麵、麻辣麵點，恐怕得多走幾步路了。

創立於2010年的「麻膳堂」，成立契機在於打造一間不簡單的麵店，回應市場對品質和價格的雙重要求。店內供應有麻辣牛肉麵、椒麻拌麵、炸醬麵等麵食，還有水餃、蝦仁燒賣、麻辣大腸頭等餐點，以及多元化的小菜。由於菜色與用餐環境皆具水準，因此受到不少民眾支持，在台北新光三越等地，以及台中都設有分店，在IG上累積已超過5,600則相關貼文。

近期結束營業的「麻膳堂HOYII北車店」，GOOGLE評論超過670則，平均3.5分。板橋車站店則是200多則評論，平均2.4分。儘管本身地處人來人往的交通要鎮，但仍拉下鐵門。業者回應，北車店店面於上個月合約到期後就不續租，未來在展店計畫上，會以賣場或百貨公司美食街為主要拓點方向。而除了近期熄燈的門市外，麻膳堂也甫於4月初開設誠品信義店，目前全台共有11間分店。

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