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嘴唇亮到可以當鏡子？GA「水鏡光」新唇釉5月上市
向來喜歡把服裝與時尚秀靈感運用在彩妝品上的Giorgio Armani，即將在5月推出一款「奢華訂製鏡光水唇釉」，這款唇釉概念正是來自秀場後台鏡中折射閃耀的光澤，充滿摩登未來感又脫俗亮眼，絕對是今年最具話題的新款唇彩之一！
「奢華訂製鏡光水唇釉」主打搶眼的全新「水鏡光」概念，這就要先從亞曼尼先生在服裝秀前後台的故事開始說起。他邊替模特兒搭配服裝時邊觀察到鏡中折射出來的光影灑落在禮服及模特兒五官上，形成一道令人屏息的絕美鏡面光澤，於是將這樣的印象運用在唇彩上，推出訴求「水鏡光」妝效的新品。成分中首創的「三倍濃色因子」顧名思義就是讓顏色達到三倍濃郁飽滿，而「輕感持色膜科技」則是讓刷頭打造出完美折射光線的輕盈水鏡光薄膜，再搭配「嫩唇保濕精萃」10小時水感柔嫩的效果，顯色又服貼水潤澤。
這次一次推出10種色系，有包含正夯濃色泰奶#101的暖裸棕色調、還有沉穩輕熟的濃色玫瑰#503、濃色櫻桃#402，以及俏麗艷紅調的濃色蜜桃#502等等，配上黑色管身與獨家「勻色拋光刷頭」，使用起來用量恰到好處，輕鬆就能打造簡直像是可以當鏡子照的時裝秀超模風範「水鏡光」唇彩。
為了慶祝新品上市，Giorgio Armani也特別推出排隊禮，在5月1日開賣首日於全台專櫃購買「奢華訂製鏡光水唇釉」任兩支，或以一支「奢華訂製鏡光水唇釉」搭配任一彩妝商品，即可獲得限量的亞曼尼精品隨身鏡。另外從5月1日起到6月30日止，於全台Giorgio Armani專櫃購買滿6,000元（並含任一彩妝商品），即可獲贈包含亞曼尼訂製化妝盒、訂製絲光精華氣墊精巧版、奢華訂製柔霧唇膏#201精巧版的品牌訂製滿額禮，同樣也是數量有限，送完為止。
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