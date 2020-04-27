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線上拍賣將成主流？網拍珠寶熱賣 實體拍賣6月陸續回歸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
線上珠寶拍賣傳出佳績，蘇富比更大膽為單一拍品舉辦單場拍賣。圖／蘇富比提供
線上珠寶拍賣傳出佳績，蘇富比更大膽為單一拍品舉辦單場拍賣。圖／蘇富比提供

因應居家防疫，線上實體拍賣會紛紛延期或改由線上形式取代，不過在家上網競標似乎已經成為全球珠寶藏家最熱衷的活動之一。佳士得（Christie’s）於4月24日落幕的4月份線上珠寶專場傳出99%完售的好成績，其中有81%的拍品以逾高估價的價格成交。蘇富比（Sotheby’s）4月15日結束的香港珍貴珠寶拍賣則創「白手套」佳績，並將自4月至6月初期間接連舉辦共7場的線上珠寶拍賣，其中包括史無前例地為單一拍品舉辦的卡地亞經典「水果錦囊」Tutti Frutti手鍊專場。

佳士得4月份線上珠寶專場總成交額達135萬美元（約台幣4,000萬元），除了拍品成交率高達99%、81%的拍品以逾高估價的價格成交之外，共有來自5大洲31個國家的買家競標，其中有38.5%為新客戶。英倫品牌格拉夫（Graff）的Icon系列作品成績最佳，其中祖母綠鑽石項鍊以逾低估價5倍的52,500美元（約台幣158萬元）成交，為最高價的拍品。裝飾性高的當代珠寶設計品牌David Webb與Verdura也有很好的表現。第二場佳士得線上珠寶拍賣預計將於4月28日起至5月6日止開放競標。

蘇富比全球線上珠寶拍賣延續2019年以來的強勁表現，自年初來在紐約、倫敦、香港陸續締造好成績，已創下總值610萬美元（約台幣1.8億元）的佳績，高於拍賣前總高估價的570萬美元（約台幣1.7億元），平均成交率也高達92%。而即日起至4月28日止的卡地亞Tutti Frutti水果錦囊手鍊，更大膽以單一拍品的形式舉辦線上專場拍賣，估價600,000美元（約台幣1,800萬元）起，除了對有話題性的線上拍賣有信心，水果錦囊歷年出色拍賣表現也是主因。實體拍賣部分，原定4月於紐約、巴黎、香港，5月於日內瓦舉辦的珠寶專場，也將於6月起陸續於新的日期舉辦。

佳士得四月線上珠寶專場中，梵克雅寶的兔子胸針，拍前高估價為3,000美元，最後以8,750美元成交。圖／佳士得提供
佳士得四月線上珠寶專場中，梵克雅寶的兔子胸針，拍前高估價為3,000美元，最後以8,750美元成交。圖／佳士得提供
原訂4月的蘇富比紐約瑰麗珠寶拍賣延後至6月9日舉辦，亮點之一為3.67克拉的濃彩藍鑽戒指，估價250萬美元起。圖／蘇富比提供
原訂4月的蘇富比紐約瑰麗珠寶拍賣延後至6月9日舉辦，亮點之一為3.67克拉的濃彩藍鑽戒指，估價250萬美元起。圖／蘇富比提供
佳士得四月線上珠寶專場中，DAVID WEBB的彩寶鑽石耳環，拍前高估價為12,000美元，最後以35,000美元成交。圖／佳士得提供
佳士得四月線上珠寶專場中，DAVID WEBB的彩寶鑽石耳環，拍前高估價為12,000美元，最後以35,000美元成交。圖／佳士得提供
佳士得四月線上珠寶專場中，JAR的天竺葵鋁金屬耳環，拍前高估價為2,000美元，最後以8,750美元成交。圖／佳士得提供
佳士得四月線上珠寶專場中，JAR的天竺葵鋁金屬耳環，拍前高估價為2,000美元，最後以8,750美元成交。圖／佳士得提供
蘇富比單一拍品網上拍賣專場至4月28日止，呈獻1930年代卡地亞水果錦囊Tutti Frutti手鍊，估價60萬美元起。圖／蘇富比提供
蘇富比單一拍品網上拍賣專場至4月28日止，呈獻1930年代卡地亞水果錦囊Tutti Frutti手鍊，估價60萬美元起。圖／蘇富比提供

珠寶 香港 佳士得

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