線上拍賣將成主流？網拍珠寶熱賣 實體拍賣6月陸續回歸

因應居家防疫，線上實體拍賣會紛紛延期或改由線上形式取代，不過在家上網競標似乎已經成為全球珠寶藏家最熱衷的活動之一。佳士得（Christie’s）於4月24日落幕的4月份線上珠寶專場傳出99%完售的好成績，其中有81%的拍品以逾高估價的價格成交。蘇富比（Sotheby’s）4月15日結束的香港珍貴珠寶拍賣則創「白手套」佳績，並將自4月至6月初期間接連舉辦共7場的線上珠寶拍賣，其中包括史無前例地為單一拍品舉辦的卡地亞經典「水果錦囊」Tutti Frutti手鍊專場。

佳士得4月份線上珠寶專場總成交額達135萬美元（約台幣4,000萬元），除了拍品成交率高達99%、81%的拍品以逾高估價的價格成交之外，共有來自5大洲31個國家的買家競標，其中有38.5%為新客戶。英倫品牌格拉夫（Graff）的Icon系列作品成績最佳，其中祖母綠鑽石項鍊以逾低估價5倍的52,500美元（約台幣158萬元）成交，為最高價的拍品。裝飾性高的當代珠寶設計品牌David Webb與Verdura也有很好的表現。第二場佳士得線上珠寶拍賣預計將於4月28日起至5月6日止開放競標。